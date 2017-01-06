Microsoft yerine Anadolu Parsı

ABD merkezli Microsoft yerine milli işletim sistemine geçme kararı alan Pendik Belediyesi, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve adını Anadolu Parsı’ndan alan Pardus’u kullanmaya başladı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sürdürülen hazırlık ve eğitim çalışmalarının sonunda belediye pesoneli artık Pardus’u kullanıyor.

Kurulumda ilki başardı

Pendik Belediyesi, Milli İşletim Sistemi Pardus’un yöneticisi Lider Ahenk’i de tamamen kendi imkânlarıyla belediyedeki bilgisayarlara kurarak bu alanda bir ilki başardı. Güvenli bir çalışma ortamı sunan Milli İşletim Sistemi Pardus’la çalışan Lider Ahenk, belediyedeki tüm bilgisayarlarda kullanılabilecek duruma geldi. Ayrıca İstanbul belediyeleri bilgi işlem çalışanları da Pendik Belediyesinde düzenlenen eğitimde bir araya gelerek Lider Ahenk Yazılımının kullanırlığını yerinde gördü.

Başkan Şahin: “Bu ülkenin kaynakları bu ülkede kalmalı”

Milli olanı kullanmak amacıyla Microsoft yerine Pardus yerli işletim sistemine geçtiklerini açıklayan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “ Milli şuura sahip olarak bazı alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Aldığımız bu karar, Türkiye açısından önemli bir karar. Bu ülkenin kaynakları, bu ülkede kalmalı. Bu nedenle TÜBİTAK’ın milli yazılımına geçme kararı aldık.” dedi.

Siber teröre karşı Milli yazılım

ABD’nin de dâhil olduğu büyük ülkelerin açık kaynak kodlu yazılım sistemlerini kullandığını belirten Başkan Şahin, ancak kritik kurumlarda kendi yazılımları olan Microsoft ve Windows’u kullanmadığına dikkat çekti. Siber saldırılarda kişisel bilgisayarların saldırı aracı olarak kullanıldığını vurgulayan Başkan Şahin: “Belediye olarak bugüne kadar siber saldırıları çok ciddi sorunlar olmadan atlattık." dedi.

Bugün dünyada savaşların şeklinin değiştiğini, 3. Dünya Savaşı’nın terör üzerinden yaşandığını dile getiren Başkan Şahin “ Gelecekte çok iyi biliyoruz ki bu terörün en tehlikelisi siber terördür. Bugün milli silah sanayimiz, terörle mücadelemize nasıl güç katıyorsa yarın da siber savaşlarda milli yazılımlarımız olmazsa olmazdır. Bu konuda aldığımız karar sadece belediyemizi değil tüm belediyeciliği, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir karardır. Bu işin arkasında TÜBİTAK var. Herkesin milli bir şuurla Pardus'la ilgili değişime sahip çıkması gerekir.” dedi.