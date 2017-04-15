Microsoft Windows 10’a desteğini kesecek

Microsoft Windows 10’u kullanıcılarına sunması ile birlikte çoğu bilgisayar bu işletim sistemi ile buluştu. Sonrasında yapılan güncellemeler iyi iyileştirmeler yapılan işletim sisteminin ilk sürümünün süresini sonlandırıyor.
Bildiğiniz gibi her Windows sürümüne sunulan destek sona eriyordu. Lakin söz konusu desteğin ne zaman sona ereceği hakkında tarih verilmiyordu. Microsoft ise Windows 10’un1607 sürümüne destek vermeyi ne zaman keseceğini duyurdu. Yazılım devi Windows 10’un 1607’ye 9 Mayıs 2017'den sonra desteğini kesme kararı aldığını açıkladı. Yani bu tarih Windows 10’un toplu son gülleme tarihi olacak. Sonrasında Microsoft, Windows’unuzu daha güncel bir sürüme yükseltmenizi isteyecek.
Bilgisayarınızda yüklü olan Windows işletimini ise buradan hemen güncelleştir düğmesine basarak yapabileceksiniz.
(Yeni Şafak)