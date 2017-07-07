Microsoft binlerce kişiyi işten çıkaracak

Microsoft'un binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığı öne sürülüyor.



Konuya yakın kaynakların uluslararası haber ajanslarına verdikleri bilgilere göre Microsoft Corp, büyük bölümü ABD dışındaki operasyonlardan olmak üzere binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.



Yeniden örgütlenmeye gidecek olan Microsoft, özellikle satış ve pazarlama ekiplerini etkileyecek bir işten çıkarma yapmayı değerlendiriyor.



Microsoft'un dünya genelinde 120 bin çalışanı bulunuyor ve bu çalışanların yüzde 19'u satış ve pazarlama ekiplerinde görev yapıyorlar.