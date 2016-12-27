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Microsoft, Apple'dan önce davrandı

Microsoft, Apple'dan önce davrandı ve göz sağlığı için büyük önem taşıyan mavi ışık filtresini Windows 10'a getireceğini açıkladı.

Microsoft, Apple'dan önce davrandı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 23:01
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Ekran başında uzun vakit geçirenlerin en büyük tehlikesi maruz kaldıkları mavi ışınlar olarak bilinir. Göz sağlığını tehdit eden mavi ışınlar, özellikle gece saatlerinde şiddettini arttırarak belli eder ve gözün yorulmasına neden olur. Bunun için Apple, geçtiğimiz aylarda Night Shift özelliğini iPhone için kullanıma sunmuştu.

Night Shift sayesinde iPhone, gece olunca otomatik olarak renk sıcaklığını 2.700K'ya kadar düşürebiliyordu. macOS cephesinde henüz böyle bir özellik sunmayan Apple, rakibi Microsoft'tan önce davranmayacak gibi görünüyor.

Microsoft, Windows 10 için Blue Light Filter yani mavi ışık filtresi özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Windows 10 build 14997 sürümü ile ortaya çıkan mavi ışık filtresi özelliği sayesinde, Windows 10 kullanıcıları renk sıcaklığını diledikleri gibi değiştirebilecek. Bu özelliği gece saatlerinde ister otomatik olarak devreye alabilir, isterseniz de el ile dilediğiniz vakitte aktif edebilirsiniz.

Windows platformunda hali hazırda IRIS ve F.lux gibi bu görevi yapan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu özelliğin sistem ile tümleşik olması daha performanslı ve stabil çalışmasını sağlayacak.

Windows 10 Blue Light Filter özelliği ilerleyen aylarda gelecek olan Creators Update ile kullanıma sunulacak.

Windows 10 Blue Light Filter

 
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