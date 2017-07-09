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Michelin İETT otobüslerini donatacak

Şirket, 558 İETT otobüsünü Michelin lastikleriyle donatacak

09 Temmuz 2017 Pazar 13:02
Michelin İETT otobüslerini donatacak

Michelin, İETT bünyesinde hizmet veren Karsan Otomotiv ile yaptığı iş birliği kapsamında 558 İETT otobüsünü Michelin lastikleriyle donatacak.

Şirket açıklamasına göre, yenilikçi teknolojileriyle dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, 360 derece hizmet sunduğu Michelin Solutions ile ağır vasıta, otobüs, kamyonet ve inşaat filolarına önemli avantajlar sağlıyor.

Bu kapsamda İETT bünyesinde hizmet veren Karsan Otomotiv'le iş birliğine giden Michelin Solutions, 248 adet 12 metre CNG, 310 adet 18 metre dizel körüklü Breda Menarinibüs olmak üzere toplam 558 Karsan üretimi belediye otobüsünü Michelin lastikleriyle donatacak.

Açıklamaya göre, Michelin’in emniyetten ödün vermediği gibi daha yüksek performans ve dayanıklılığı da garanti eden lastikleri sayesinde 558 otobüs, İstanbul yollarında Michelin Solutions’ın anında lastik hizmetlerine kavuşacak. Michelin Solutions, lastiğe bağlı herhangi bir sorun veya talepte 80 dakika gibi kısa bir sürede İstanbul’un neresinde olursa olsun araca ulaşıp talebi gerçekleştirme taahhüdüyle hizmet verecek. Kilometre başına faturalandırma, yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik bakım yönetimi, filo yönetimi ve çözüme bağlı hizmetleri bir arada sunan Michelin Solutions, Türkiye’de pek çok mega projeye hizmet sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, yapılan iş birliğinin dünya çapında bir örnek model olduğunu belirterek, "Büyük filoları olan işletmeler için yakıttan sonraki en önemli gider kalemi lastik ve lastik yönetimi ile ilgili. Belediye otobüsleri İstanbul trafiğinde 558 Karsan üretimi araçla bütün gün önemli oranda hayatı kolaylaştırıyor. Biz de Michelin olarak, belediye otobüslerinin lastik yönetimi konusunda bütün sorumluluğunu üstleniyoruz. Ekipman, servis, satın alma gibi prosedürlerin hepsi bizim tarafımızdan yönetiliyor. Böylece verimlilik artarken kilometre maliyetlerde önemli düşüş elde ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:02
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