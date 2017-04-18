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Michael Essien henüz çalışma izni alamadı

Endonezya Ligi ekiplerinden Persib Bandung'da forma giyen Michael Essien'e henüz çalışma izni verilmemesi krize sebep oldu.

Michael Essien henüz çalışma izni alamadı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:20

Mart ayında Endonezya Ligi takımlarından Persib Bandung'a transfer olan Ganalı orta saha oyuncusu Michael Essien'in henüz çalışma izni alamamış olması takımda krize sebep oldu.

Kulüp, ligde oynayabilmesi için gerekli evrakları bulunmayan yıldız futbolcunun durumu üzerine bir açıklama yaparak, Essien'in çalışma izninin oynanacak ilk maça yetişmediğini ancak federasyondan özel izin alınarak oyuncunun mücadelede forma giymesinin sağlandığını bildirdi.

Persib Bandung antrenörü Umuh Muchtar ise konuya tepki göstererek, "Herkes Essien'in dünya çapında bir oyuncu olduğunu biliyor. O, kaçak bir göçmen değil" ifadelerini kullandı.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerMichael EssienPersib Bandung
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:20
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