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Miami sular altında kaldı

Küresel ısınmanın etkisiyle sel felaketleri yaşanacak yerler arasında bulunan Miami sular altında kaldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:25
Miami sular altında kaldı

ABD’nin, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yağan yağmur sonrasında pek çok sokak sular altına kaldı, sürücü ve yayaların zor anlar yaşadıkları belirtildi.

Miami, sahilinde bazı iş yeri sahipleri, su taşkınlarını önlemek için kum torbalarını kullanmak zorunda kaldıkları vurgulandı. Miami, sahil şeridinde bazı caddelerde su seviyesinin yükselmesi sonucunda tehlike alarmı verilerek ve sel uyarısı yapıldı. Vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları istenildi. Ulusal Kasırga Merkezi, Miami’yi olumsuz etkileyen kötü hava koşullarının ve olası fırtınanın özelliklerini yitirdiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:25
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