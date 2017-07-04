MHP'yi karıştıran çağrı heyeti yargılanıyor

MHP'nin 15 Mayıs 2016'daki olağanüstü kurultayını, mahkemelerin verdiği tedbir kararlarına aykırı şekilde toplantıya çağırarak "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçunu işledikleri iddia edilen 3 "çağrı heyeti" üyesinin 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in avukatları ile MHP'nin avukatı katıldı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verilmişti.

Sanıklardan Ayhan Eren ve avukatının hazır bulunmadığı duruşmada, MHP'nin avukatı Kürşat Şentürk, şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Şentürk, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Sanıkların savunmalarının alınması için Bursa, Trabzon ve Aksaray'daki mahkemelere yazılan talimatlara cevap verildiği bildirildi.

Buna göre, sanıklardan Sağır, Trabzon'da alınan savunmasında, Tosya ve Gemerek'teki mahkemelerin kongreye ilişkin kararlarının kendisine tebliğ edilmediğini söyledi.

Daha önce verilen görev neticesinde mahkeme kararını yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Sağır, "Ortada bir kanun hükmüne uyulmamasının telkini, söylenmesi gibi bir durum söz konusu değildir." dedi. Sağır, beraatini istedi.

Sanık Erel de Aksaray'da verdiği savunmada, Gemerek ve Tosya mahkemelerinin, olağanüstü kongrenin tedbiren durdurulmasına ilişkin kararları kalkmadığı sürece olağanüstü kongrenin yapılamayacağını basın yoluyla açıkladığını kaydetti. Erel, bu açıklamalarına ilişkin evrakı mahkemeye verdiğini bildirdi.

Sanık Bilgiç de Bursa'da yaptığı savunmada, kongreye ilişkin tedbir kararlarının kendisine tebliğ edilmediğini, hiç kimseyi de kanunlara uymamaya çağırmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada sanık avukatları, eksiklerin giderilmesini talep etti. Hakim Ahmet Deveci, MHP'nin "suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen" davaya katılmasına karar verdi.

Bazı mahkemelerden, MHP'nin olağanüstü kurultay sürecinde verdikleri kararların istenmesini kararlaştıran Deveci, duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, sanıkların, henüz kesinleşmemiş mahkeme kararına dayanarak, parti delegelerini 15 Mayıs 2016'da Esenboğa Havalimanı yakınındaki bir otelde yapılacak olağanüstü parti kongresine çağırdıkları ifade edilmişti.

Çağrıya uygun olarak 15 Mayıs sabahı 500 kişilik grubun otel çevresindeki polis kontrol noktalarına gittiği, polisin ise Ankara 25. İcra Dairesinin Akyurt İcra Müdürlüğüne gönderdiği talimat yazısına dayanarak, otele ulaşmak isteyen delege ve partililerin geçişine izin vermediği anlatılan iddianamede, bekleyen kişi sayısının ilerleyen saatlerde yaklaşık 5 bine yükseldiği kaydedilmişti.

Bu sırada 200 kişilik grubun havaalanı yolunu trafiğe kapattığı, uyarılara rağmen bunun bir saat sürdüğü bildirilen iddianamede, bu arada olay mahallinde yaralamalı bir trafik kazası meydana geldiği belirtilmişti.

"Sanıkların, kesinleşmemiş mahkeme kararına dayanarak TBMM'de grubu bulunan MHP yönetimi ve teşkilat yapısını doğrudan etkileyecek kongre girişimlerinin 'mevzuatı bilmemek' veya 'yanlış yorumlamaktan' kaynaklanan, iyi niyetli bir girişim olarak değerlendirilemeyeceği" ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmeler yer almıştı:

"Şüpheliler tarafından yapılan davet üzerine 5 bin kişinin anılan yere geldiği, polisin kurduğu barikatı aşmaya çalışan bu topluluk ile polis arasında gerginlik ve tartışmalar yaşandığı, 200 kişilik grup tarafından olay yerindeki ana arter bulvarın bir saat süreyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı, bu eylemin havaalanına gitmek ya da havaalanından dönmek isteyen çok sayıda insanın mağduriyetine yol açtığı ve yaralamalı bir trafik kazasına sebebiyet verdiği gözetildiğinde, eylemin kamu barışını bozmaya elverişli bir boyuta ulaştığı sonucuna varılmıştır."