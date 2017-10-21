Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MHP'ye Babaeski'den kötü haber

Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nde MHP’den aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu 53 üye istifa etti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:50
MHP'ye Babaeski'den kötü haber

Babaeski Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Ragıp Berk, düzenlediği basın toplantısında kendisi dahil 53 üyesinin MHP’den istifa ettiğini açıkladı. Berk, istifa edenler arasında eski ilçe yöneticileri, belde başkanlarının da bulunduğunu belirterek, 40 kişinin istifa dilekçelerini Babaeski İlçe Seçim Kurulu’na, diğerlerinin PTT kanalı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na gönderdiğini söyledi.

Berk, yeni parti kuracak olan Meral Akşener’e destek verip, o partiye geçeceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:50
  1. Ragıp Berk
  2. Meral Akşener
  3. Babaeski Belediyesi
  • MilletMillet23 sa önce
    Bu şerefsizlerin tamamı fetöcü
  • Melih YüzüakMelih Yüzüak1 gün önce
    MHP bunlardan ne görmüş? Belediye seçimini mi almışlar? Milletvekil mi çıkarmışlar? Layık oldukları yere güle güle... Fakat haberi yazan da onların ağzından yazmış. Kötü haber bunun neresinde? Menfaatini başka yerde görenleri ayıplıyor değilim. MHP şimdi daha anlamlı bir teşkilat kuracaktır. Bekleyin görün. İşin sonunu gladyocular düşünsün.
  • Vedat 66 ÇapanogluVedat 66 Çapanoglu1 gün önce
    Aynen Kartal kardeş tamamen görüşüne katılıyorum ....akyalının MHP liside CHP liler gibi dönektir. Bunlar gerçek MHP li olsaydılar Sayın Devlet Bahçeliyle beraber milletin devletin ve Baba Liderimiz Erdoganın yanında olurdular maalesef bunlarda çıkarcı dış güçlerin piyonu olan Akşenerin safına geçmişler. Allah milletimizi devletimizi Reisimizi ve islam alemini bu çıkarcı iblislerden korusun.
  • Bekir gökçeBekir gökçe1 gün önce
    .... siz mehepeden ayrılsanız ne yazar sizden ülkücü olmaz milliyetçi hiç olmaz ....
  • kartalkartal1 gün önce
    Oraların mhp lisi zaten iç anadolunun mhplisi gibi değildir. Daha çok chp li gibidir.
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı