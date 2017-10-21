MHP'ye Babaeski'den kötü haber
Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nde MHP’den aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu 53 üye istifa etti.21 Ekim 2017 Cumartesi 14:50
Babaeski Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Ragıp Berk, düzenlediği basın toplantısında kendisi dahil 53 üyesinin MHP’den istifa ettiğini açıkladı. Berk, istifa edenler arasında eski ilçe yöneticileri, belde başkanlarının da bulunduğunu belirterek, 40 kişinin istifa dilekçelerini Babaeski İlçe Seçim Kurulu’na, diğerlerinin PTT kanalı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na gönderdiğini söyledi.
Berk, yeni parti kuracak olan Meral Akşener’e destek verip, o partiye geçeceklerini belirtti.