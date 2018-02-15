MHP'nin ittifak şartı! Son karar Bahçeli'de...

İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;

(…) AK Parti-MHP arasında varılan ilkeler mutabakatından söz edersem; bugüne kadar yazılanların dışında yeni bir durum yok.

Bu kapsamda yerel seçimde de muhtar dahil seçilme yaşı 18’e inerken, yerel için ittifaka kapı aralanmadı.

Milletvekili seçiminde her partinin kendi kimliğiyle ittifaka katılmasına olanak tanıyan düzenlemede ise uzlaşı sağlandı.

YÜZDE 10 BARAJI KORUNACAK

(…)

Milletvekili seçiminde uygulanacak % 10 barajı korunacak.

İttifaka katılan partilerin her biri için % 10 şartı aranmayacak, ittifakın toplamının % 10’u geçmesi yeterli olacak.

Dar veya daraltılmış bölge uygulamasına da gidilmedi.

İTTİFAKA DA D’HONDT

Mevcut sisteme devam edilirken, ittifaka katılan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının da D’Hondt, yani nispi temsil sistemine göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Partilere kimlerle ittifak yaptıklarını kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirilirken, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu’na da bildirim zorunluluğu konuldu.

YSK, bileşik oy pusulaları ile sıra kura çekimini de buna göre yapacak, ittifaka katılanların Hazine yardımı sürecek.

MHP 'ÜÇÜNCÜ PARTİYE' MESAFELİ

MHP’de, BBP veya başka partinin ittifaka 3 veya 4’üncü sütunla katılması yerine, “Eğer ittifakta olacaksa BBP, AK Parti listesinden seçime girerek gerçekleştirebilir” yaklaşımı sergileniyor.

Nitekim MHP Lideri Devlet Bahçeli de “(MHP) Olursa (AK Parti’yle) ittifakla, olmazsa kendi parti kimliğiyle milletvekilliği seçimine girer; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır” deyip ittifak şartını “AK Parti ile sınırlı” tutmuştu.

Bu konudaki son karar MHP Lideri’ne bırakıldı.

Dışarıdan Cumhurbaşkanı adayının nasıl başvuruda bulunacağına ilişkin de “son kararı liderlerin vermesi” kaydıyla bir noktada uzlaşıya varıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanı adayı olmak için gereken 100 bin imza noter onayı yerine, ilçe seçim kurulları tarafından toplanacak.

İLKE PLATFORMU

Muhalefet ise “kişiye dayalı” ittifak yerine “ilkeler platformuna” hazırlanıyor.

Buna ilişkin ilk sinyali, CHP Kurultayı’nda Didem Arslan Yılmaz ile yaptığımız (…) yayında parti yöneticileri vermiş, “Kişi üzerinde ittifak yerine yeni bir Anayasa ile ilkeler platformu sağlarız” denilmişti.

(…)

Saadet Partisi (SP) Lideri Temel Karamollaoğlu, dünkü sohbetimizde “ilkeler platformu”ndan söz etti, öneriyi bir süre önce kendisinin dile getirdiğini de açıkladı.

“Bir blok oluşturmak yerine, ilkeler platformu oluşturmanın daha uygun olduğunu ifade ettim” deyip detayını şöyle açıkladı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimine her parti kendi adayıyla girer ancak seçime giderken ilkeler platformunda olan partiler kim kazanırsa kazansın aynı hedefe yöneleceğini açıklar. Bu platformda herkes rahat buluşur.”

Bunun parlamenter demokratik sistemi yeniden inşa edecek Anayasa taslağına dayalı platform olabileceğinin de altını çizen SP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesin değerlerini ve söylemlerini ortak noktada buluşturacağı bir zemin olmalı. Çoğulcu yapıya hitap etmeli, kişilere değil...”

(…)