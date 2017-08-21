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MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!

MHP'den kovulan Meral Akşener'in kuracağı partiye Koray Aydın'ın da dahil olacağı söylendi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:07
MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!

Partiden ihraç edilmeyen ve tavrı merakla beklenen isim olan Koray Aydın bu hafta resmen MHP’den ayrılıyor.

Aydın, görüşmeler sonucunda Akşener ile birlikte yürümeye karar verdi. Kararını verince resmi Twitter hesabından MHP’yi çıkaran Aydın, yarın Ankara’da Akşener ile ortak basın toplantısı düzenleyerek hem MHP’den ayrıldığını hem de Akşener ile birlikte hareket edeceğini açıklayacak.

EKİMİN ŞİFRESİ

Başlangıç olarak da kasım ayı yerine ekim ayı ilan edildi. Beklenen tarih ise 29 Ekim. Başlanılacak yer de Samsun olarak seçildi. Daha önce kasım olarak ilan edilen tarihin Ekime çekilmesinde ise FETÖ lideri Gülen’in son paylaşımlarda yer alan fotoğrafında saatin 11.00’i göstermesi etkili oldu. Akşener ve ekibi, bunun kendileri üzerinden şifreli bir mesaj olarak algılanabileceği gerekçesiyle tarihi öne çekti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:07
  1. koray aydın
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