MHP'li vekilden skandal 'başkanlık' açıklaması!

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, ‘başkanlık sistemi'ne ilişkin skandal ifadelerde bulundu. Okutan, "Bize göre bu yeni sistemin adı parti devletidir ve nihayetinde seçilmiş diktatörlüktür" iddiasında bulundu.

MHP'li vekilden skandal 'başkanlık' açıklaması!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 18:58
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MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, milletvekilleri için kaleme aldığı mektupta, "Önerilen sistem, tam başkanlık sistemine bile rahmet okutan, kuvvetler birliği sistemidir. Yani bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir dikta rejimidir" iddiasında bulundu.

DİKTATÖRLÜK İDDİASI

Cumhurbaşkanının bu sistemle bütün yetkileri kendinde toplayacağını iddia eden Okutan şu görüşleri savundu: "Partili cumhurbaşkanlığı, partinin askeri, partinin polisi, partinin hakimi, partinin savcısı, partinin memuru velhasıl partinin devleti sonucunu doğuracağından, memleket ayrışmaya gidecektir. Böyle bir kutuplaşma ve ayrışma doğal olarak birlik ve beraberliği zedeleyecek, zihinsel olarak bölünmeye ve parçalanmaya hizmet edecektir. Birlikteliğimiz zarar görecektir. Bize göre bu yeni sistemin ardı parti devletidir ve nihayetinde seçilmiş diktatörlüktür."

 

 
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muhammed enes

bu adam kesin fetöcü. bakışlarından anladım. tez vakitte hapse tıkılması lazım.

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Kiyamet

Bunu Feto yemlemis herhalde

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Ali

Fettonun kopeklerinin sesi bunlar

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Beto

Ya anlamamis yada Fetö bulasmis ruhuna..sen offisini temizlemeye basla..!

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