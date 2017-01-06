MHP'li vekilden skandal 'başkanlık' açıklaması!

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, milletvekilleri için kaleme aldığı mektupta, "Önerilen sistem, tam başkanlık sistemine bile rahmet okutan, kuvvetler birliği sistemidir. Yani bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir dikta rejimidir" iddiasında bulundu.

DİKTATÖRLÜK İDDİASI

Cumhurbaşkanının bu sistemle bütün yetkileri kendinde toplayacağını iddia eden Okutan şu görüşleri savundu: "Partili cumhurbaşkanlığı, partinin askeri, partinin polisi, partinin hakimi, partinin savcısı, partinin memuru velhasıl partinin devleti sonucunu doğuracağından, memleket ayrışmaya gidecektir. Böyle bir kutuplaşma ve ayrışma doğal olarak birlik ve beraberliği zedeleyecek, zihinsel olarak bölünmeye ve parçalanmaya hizmet edecektir. Birlikteliğimiz zarar görecektir. Bize göre bu yeni sistemin ardı parti devletidir ve nihayetinde seçilmiş diktatörlüktür."