MHP'li vekilden canlı yayında CNN Türk'e KJ ayarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Metin Özkan, partide yaşanan istifanın ardından bağlandığı CNN Türk’TE kullandığı kj'ye tepki gösterdi.

Eklenme: 04 Ocak 2017, 15:34
Bu haber 2.106 kez okundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, partisindeki görevinden istifa etti. İstifanın ardından CNN Türk canlı yayınına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Metin Özkan, haber için kullanılan kj'ye tepki gösterdi. 

'MHP'de anayasa istifası' yazısını örnek gösteren Özkan, benzer ifadeleri kullananların MHP düşmanı olduğunu söyledi. 

 
EtiketlerMHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla KayaDevlet BahçeliCNN TürkMetin Özkan
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.