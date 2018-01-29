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MHP'li Sadir Durmaz: İYİ Parti bozkurt işaretini yasakladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Lider bombaların altında dünyaya meydan okurken, hareketin tarihine yüz karası olarak geçen tarla kongresinde tellere tırmananlar, 15 Temmuz gecesinde bir tankın namlusuna tırmanmaya çalışsalardı samimiyetlerini anlayabilirdik. Bırakın tankı evlerinin balkonuna çıkamadılar" dedi. Durmaz, İYİ Parti'nin bozkurt işaretini yasakladığını da ifade etti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:35
MHP'li Sadir Durmaz: İYİ Parti bozkurt işaretini yasakladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bir otelde MHP'ye katılan bin üyeye rozet takma töreninde  yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini  söyledi.Ülkücülüğün MHP'de yapılacağını belirten Durmaz, şöyle devam etti:  "Lider bombaların altında dünyaya meydan okurken, hareketin tarihine  yüz karası olarak geçen tarla kongresinde tellere tırmananlar, 15 Temmuz  gecesinde bir tankın namlusuna tırmanmaya çalışsalardı samimiyetlerini  anlayabilirdik. Bırakın tankı, evlerinin balkonuna çıkamadılar. Daha dün FETÖ  operasyonu olduğu çok açık olan imza sürecinin baş aktörleri her defasında ne  dediler? 'Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde gereği gibi ülkücülük yapamıyoruz.'  dediler. 'Parti içi demokrasi yok.' dediler. Peki kendileri partileşmeden ve  partileştikten sonra neler yaptılar, neler söylediler? Parti organları belli  olmadan pazarlıkla teşkilat başkanı belirlediler. Cumhurbaşkanı adayı  açıkladılar. Genel Başkan belirlediler. Biz 'Ülkücü bir parti değiliz.' dediler.  Hani dün 'MHP'de ülkücülük yapamıyoruz diye baş kaldırıyoruz.' diyenler kendi  partilerini kurduktan sonra 'Biz ülkücü bir parti değiliz.' dediler. Başbuğumuzun  posterlerinin hiçbir etkinliklerinde yer almayacağını söylediler."

  İYİ Parti'nin bozkurt işaretini yasakladığını ifade eden Durmaz,  şunları kaydetti:"Ya siz dün bu partiyi ele geçirmeye çalışırken yalan söylüyordunuz ya  da bugün yalan söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim, Selahattin Demirtaş'a türkü  yakanlar bunlarda değil mi? CIA'in yan kuruluşlarında çalışanlar bunlarda. Mason  locasının bölge başkanları bunlarda olduğuna göre ve daha dün bizim partimize  başka partilerde siyaset yapıp gelmiş olan arkadaşlarımızı en sert eleştirenler  bunlar olduğuna göre CHP'li bir vekilin bir günde hangi pazarlığın ürünü olarak  ansızın partilerinin genel sekreteri olmasına ses çıkarmıyorlarsa, 'Kim olursan  gel. Gömlek değiştirmek serbest' diyebiliyorlarsa ben de diyorum ki sizin gerçek  yüzünüz şimdiki görünürlüktür."

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da TSK'nın Afrin'de  kahramanca bir başarı gösterdiğini belirtti.   Burseya Dağı'nın önemine dikkati çeken Karakaya, "Burseya Dağı  düşürüldü. Mehmetçik şu anda Afrin'e doğru hareket ediyor. Allah'ın izniyle bu  hareket başarılı bir şekilde sonuçlanacak." diye konuştu.  Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı. Törene, MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ve partililer de katıldı.
 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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