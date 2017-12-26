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MHP'li Ruhsar Demirel'in annesi vefat etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in annesi Şekure Torunoğlu, hayatını kaybetti.

26 Aralık 2017 Salı 15:26
MHP'li Ruhsar Demirel'in annesi vefat etti

MHP Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in hayatını kaybeden annesi Şekure Torunoğlu için yarın öğle vakti Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlenecek. Torunoğlu, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:26
  1. Şekure Torunoğlu
  2. Ruhsar Demirel
  • oğuz boyuoğuz boyu2 sa önce
    inna lilla ve inna ileyhi raciunn..başınız sağolsun bozkurtlar.
  • InrahimInrahim3 sa önce
    Basimiz sag olsun

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