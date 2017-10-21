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MHP'li ilçe başkanına silahlı saldırı düzenlendi

Düğünde çıkan silahlı kavgada, aralarında MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül’ün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:36
MHP'li ilçe başkanına silahlı saldırı düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, aralarında MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül'ün de bulunduğu 3 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dibekli köyündeki düğünde çıkan kavgada, ismi belirlenemeyen bir kişi, silahla MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül, Nazım Kabaç ve Hasan Kabaç'ı yaraladı. Nazım Kabaç ve Hasan Kabaç el ve ayaklarından yaralanırken, Ercan Şengül ise karnından yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırıyla alakalı yazılı bir açıklama yapan MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, "Ayvacık İlçe Başkanımız Ercan Şengül, kendi köyü olan Dibekli'de katıldığı bir düğünde çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla yaralanmıştır. İl Sağlık Müdürümüz ve doktorlarından alınan bilgiye göre çok şükür hayati tehlikesi yok. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşacağını umut ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" denildi.

Saldırıyı düzenleyen şahıs ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

İHA

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:36
  1. MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül
  2. MHP
  3. Çanakkale Devlet Hastanesi

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