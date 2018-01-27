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MHP'li isimden flaş çağrı: Tabipler Odası kapatılsın

MHP eski milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Allah rızası için şu Tabipler Birliği'ni kapatın' dedi

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:10
MHP'li isimden flaş çağrı: Tabipler Odası kapatılsın

TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan Türk Tabipler Birliği rahatsız oldu. Operasyonla ilgili, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapıldı.

Tabipler Birliği'nin teröristleri savunan açıklamasına her kesimden tepki yağarken, MHP'li eski vekil Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programında konuşan Cemal Enginyurt canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek “ Allah için Allah rızası için şu Tabipler Mimarlar Odası'yla ilgili KHK çıkarın da bunlara zorunlu üye olmayı kaldırın. Türk olmayan Tabipler Birliği'ni de kapatın. Türk ordusu teröre karşı mücadele ediyorsa bu Tabipler Birliği Türk ordusunun vermiş olduğu mücadeleyi görmezden gelmiş, vatana ihanet etmiştir derhal kapatılmalıdır.” Dedi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 19:10
  1. Tabipler Birliği'
  2. Cemal Enginyurt
  3. Türk Tabipler Birliği
  4. Afrin
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