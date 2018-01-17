MHP'li Erkan Akçay: OHAL'in bir süre daha devamında fayda görüyoruz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Atatürk karşıtı, bir FETÖ operasyonu olan Ergenekon Davası'nın savunucusu, sözde Ermeni soykırımı avukatı birisinin CHP'nin İstanbul il başkanlığına getirildiğini ifade etti.

Terörist sevicilerin, bölücülerin CHP'de konuşlanmaya hız verdiğini belirten Akçay, "CHP maalesef Türkiye düşmanları tarafından tepe tepe kullanılan bir parti haline gelmiştir. CHP; FETÖ ve PKK'dan sonra Hınçak ve Taşnak çetelerinin de sözcüsü haline gelmiştir." diye konuştu.

"CHP, 1915'in hesabını kimden soracak?" diyen Akçay, şunları söyledi:

"1915'teki Anafartalar kahramanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mi? Milli Mücadele'ye emrindeki 9. Orduyla can suyu olan Kazım Karabekir Paşa'dan mı? İstiklal Savaşı'nı diplomatik bir zaferle taçlandıran ve Büyük Ermenistan hayallerini suya döken Atatürk'ün silah arkadaşı, CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'den mi? Evet, bir hesap sorulacak ama atalarımızdan ve kahramanlarımızdan değil, terör örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının kılıcını sallayan şimdiki CHP'den sorulacaktır. CHP, ABD ve AB'nin baskısıyla iktidarın yıkılmasından medet umacak kadar zavallı bir duruma savrulmuştur."

Geçen hafta bir vatandaşın Meclis önünde kendisini yakmaya çalıştığını anımsatan Akçay, bu olayın üzüntü verici olduğunu ve üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

Bu olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O işçi kardeşime söylüyorum. Meclis'e niye geldin? Git Saray'ın önünde yak" dediğini aktaran Akçay, "Bu ne vicdansızlıktır. Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır. Bu nasıl sığ ve kör bir bakıştır. Siyaset üretemeyen CHP'nin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal meselelerine bulduğu çözüm bu mudur? Anamuhalefet lideri böyle üzücü bir olaya bile alaycı ve acımasız bir üslupla yaklaşıyor. Çözüm arayacağına, sorunu derinleştirmeye çalışıyor, siyaseti kör dövüşü ve düşmanlık haline getirmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, CHP liderinin, bu işçiden ve tüm vatandaşlardan özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

"Allah akıl fikir versin"

CHP'nin bir sözcüsünün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye programını diline doladığına dikkati çeken Akçay, "Meydanlara sığmayan vatandaşlarımızı görünce 'Meydanı AKP doldurdu' demiştir. Ne diyelim, Allah akıl fikir versin." dedi.

Erkan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkanımızın Osmaniye'de on binlerce vatandaşımızla kucaklaşmasının kendi mitinglerinde terör zanlılarını alkışlatanlara dert olmasını anlıyoruz. Ama uyarıyoruz, CHP bu kafayla giderse daha çok dertlenecek, verem olacaktır. Üstelik CHP sözcülerine tavsiyem MHP meydanlarını değil, kendi CHP salonlarını irdelesinler. İstanbul'da gerçekleştirilen il kongresinde seçilen il başkanı münasebetiyle CHP kongrelerini kimlerin doldurduğunu tüm Türkiye gördü.

Atatürk'ün kurduğu partide, PKK sever, sözde Ermeni soykırımı savunucusu, devlete seri katil diyen birilerinin başköşelerde yönetici olabilmesinin anlamı nedir? Madem CHP Atatürkçü, Atatürk karşıtı birisinin İstanbul gibi bir ilde il başkanı yapılması ne anlama gelmektedir?

Atatürk posteriyle İmralı canisinin resmini yan yana koyanlar CHP'de; Terörist cenazelerine katılanlar CHP'de; PKK'ya yapılan operasyonlara 'hukuksuz' diyen CHP'de; 'PKK/PYD terör örgütü değildir, özgürlük hareketidir' diyen CHP'de; 'Birlikte iyi salladık' diyenler, pilav dağıtanlar CHP'de; 'Ben ve çevremdekiler HDP'ye oy verdik' diyen CHP'de; 'Öldürülen gerillalar şehittir' diyenler CHP'de; PKK'lılara genel af isteyen CHP'de; Atatürk'e 'kefere' diyenler CHP'de; 'Türk askeri Güneydoğu'da İsrail askeri gibi saldırıyor' diyen CHP'de; 'Gerekirse PKK'lıların da avukatlığını yaparım' diyen CHP'de; terör örgütüne operasyon yapan İHA'lardan şikayet edenler CHP'de; PKK elebaşının taleplerini kanun teklifi ve önerge olarak veren bizzat CHP.

CHP, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları, PKK ve FETÖ tarafından esir alınmış durumdadır. CHP'lilere tavsiyem, Mustafa Kemal'in askerliğini zul görerek, FETÖ'nün kurşun askeri, PKK'nın gerillalığını bu millete nasıl anlatacaklar, ilk önce bunun hesabını versinler.

Son olarak, kavgasız dövüşsüz, doğru dürüst bir il, ilçe kongresi yapamayan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haberimiz var: Bizden duymuş olma ama bazı sözcüleriniz sizin için kamuoyunda etkisiz eleman imajı yaratarak yerinize geçmek için kongre hazırlıklarına şimdiden başladılar. Haberin olsun."

OHAL TEZKERESİNE OLUMLU OY

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akçay, Türkiye'nin dış politikayla ilgili diplomatik süreçleri işlettiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına Türkiye'nin müsaade etmesinin asla düşünülemeyeceğini vurgulayan Akçay, "Türkiye bir irade koymaktadır. Biz, bu iradenin yanındayız. Kimse oldu bitti yapamaz. Kendi içlerindeki tartışma da zaten bunu gösteriyor." diye konuştu.

Akçay, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir soruya, "Yapılan mücadele, Türkiye'nin iç ve dış şartlarını dikkate aldığımızda OHAL'in bir süre daha devamında fayda görüyoruz. Muhtemelen yarın gelecek ve tezkereye olumlu oy vereceğiz." karşılığını verdi.

Erkan Akçay, KHK'ların görüşülmesiyle ilgili Mecliste parti grupların uzlaşma sağlayabileceğini düşündüklerini kaydetti.