MHP'li Erkan Akçay: Bir sonraki adımın Menbiç olması stratejik zorunluluktur

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, MHP Grubu adına söz aldı.

Harekatın hedefinin, bölgede önce güvenliğin, ardından barış ve huzurun tesis edilmesi olduğunu belirten Akçay, "Güvenlik olmadan barış ve huzur olamaz. Bu mücadele bir beka mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın sınır içerisinde kırsalda ve şehirde terörle yürütülen amansız mücadelenin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın, El Bab operasyonunun devamı olduğunu belirten Akçay, "Bu operasyon, komşumuz olan Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin göz ardı edilemeyeceğinin garantisidir." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, harekatın, sınır ötesinden gelen tehditlere karşı Türkiye'nin meşru savunma hakkını güçlü bir irade ve kuvvetle uygulayacağını gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın ötesinde, özellikle birtakım güçler izin vermeden Türkiye'nin adım atamayacağı algısı geçersiz kılınmış, yerle yeksan edilmiştir. Bir sonraki adımın da Menbiç olması stratejik ve jeopolitik bir zorunluluktur. Bu, Türkiye'nin sağladığı bir güvenlik kuşağıdır. Bu güvenlik kuşağının önemli bir bölgesi de Fırat'ın doğusunda kalan Suriye topraklarıdır. Bu alan terörle mücadelede dikkat etmemiz gereken en önemli bölgelerden birisidir. PYD-YPG-Amerika eliyle bu bölgeler semirtilmiştir. Türkiye'nin güvenliği, Fırat'ın doğusu ve batısındaki tüm alanın terörden temizlenmesiyle sağlanacaktır. Afrin, bu meselenin başlangıcıdır. Ancak Afrin'den daha kritik olan Menbiç'tir, Menbiç'ten daha kritik olan ise Fırat'ın doğusudur."