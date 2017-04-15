MHP’li Çetinkaya: Bizim Hayır diyeceklere sözümüz yok

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın referandum bilgilendirme toplantıları kapsamında Ulus Meydanı’nda açılan çadırda referanduma ilişkin açıklamalar yapan MHP İl Başkanı Fatih Çetinkaya, kampanya boyunca Ankara’nın tüm ilçelerinde önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, Türk milletinin tek güven kaynağının Milliyetçi Hareket olduğunu her kesimden insanımızın kabul ettiğini ifade etti. Çetinkaya, “Ulus Meydanındaki stantta aziz hemşehrilerimizi bilgilendirdik. Vatandaşlarımıza yanlışları değil, doğruları anlattık” diye konuştu.

“Sözümüz hayırsızlara”

“Türk milleti, 16 Nisan Pazar günü kendi mukadderatını belirlemek için sandık başına gidecek” diyen Çetinkaya, “Aziz vatandaşlarımız, ‘evet- hayır’ kampanyasını hayırsızlığa sürüklemek isteyenleri bu süreçte çok iyi tanıdı. Bu nedenle birlik ve beraberlikte en güçlü örneği sergileyeceği inancındayız.Bizim ‘hayır’ diyeceklere de sözümüz yok, sözümüz hayırsızlaradır. Sivillerin imzasının olduğu bir Anayasa konusunda atılan bu önemli adımın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz” açıklamalarını yaptı.

Bu arada Ankaralı vatandaşlar, broşürlerin yanı sıra İl Başkanlığı’nın hazırladığı Milliyetçi Hareket Partisi rozetlerine de büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, üç hilalli rozetlerini Çetinkaya’nın yakalarına takmalarını isteyerek kuyruğa girdi. Başkan Çetinkaya da vatandaşların yakalarına rozetlerini tek tek taktı.

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın Ulus Meydanındaki bilgilendirme çadırını Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya da ziyaret etti. Karakaya, stantta Çetinkaya, İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Çelik ve partili kadınlarla, vatandaşlara broşür dağıttı ve soruları cevaplandırdı. Prof. Dr. Karakaya, Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa referandumunda Türk milletinin en iyi kararı vereceğine inandığını söyledi.