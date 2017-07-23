Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettiler

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Çalca Köyü Güvenli Mezrası'nda PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan, evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 17:12
MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettiler

Olay, Hakkari'nin Güvenli Mezrası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren'in kayınbiraderi olduğu belirtilen, araçla gıda taşımacılığı yapan Sami Çiftçi, evine gelen bir grup PKK'lı terörist tarafndan silah zoruyla alınıp, mezra dışına çıkarıldı.

Çifçi, burada başına sıkılan kurşunla şehit edilirken, cenazesi ise silah sesi üzerine bölgeye giden yakınları tarafından bulundu. Güvenlik güçlerine haber verilmesini ardından Çiftçi'nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:12
  1. MHP
  2. Hakkari
  3. mezra
  4. teröristler
  5. mhp'li başkan
  6. Sami Çiftçi
  7. Erhan Eren
  8. çalca köyü
  9. GÜNCEL Haberleri
  • pp1 sa önce
    1 şehite karşılık , Kadıköy de pkklılardan 15 leş yapılmalı. Kadıköy Maltepe Taksim Şişli izmir Bodrum Beşiktaş Bakırköy Adalar Avcılar Kartal Beylikdüzü , pkklıların kravatlı olduğu yerler. özellikle kadıköy moda kalamış fenerbahçe pkk elebaşlarının , modernlik pazarladıkları , istihbarat örgütleri ile içli dışlı ve aynı yatağı paylaştıkları yerler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TOKİ’nin Kayabaşı’nda yapacağı Kayapark’ın ihale tarihi belli oldu
  1. TOKİ’nin Kayabaşı’nda yapacağı..
  2. Engellilere ağız ve diş sağlığı..
  3. Kayıt dışı istihdamla mücadeleye..
  4. Başkan Oğuz’dan Mescid-i Aksa açıklaması
  5. Hububat üreticisine anız uyarısı
  6. Kırkağaç’ta 7 milyon TL’lik yatırım
  7. Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
  8. Büyükşehir’den Aşıklar Şöleni
  9. "Hero" yazılı tişörtle sınava girdi..
  10. Yıldırım’da sünnet şöleni
  11. Bingöl’ün içme suyu yüzde 100 temiz
  12. Arif Kurt’tan Basın Bayramı kutlaması
  13. Manisa’da yaz aylarında sokak..
  14. Kalkanlı’nın yolları yenilendi
  15. Genel Müdür Coşkun’dan ıslah..
  16. DAGC Başkanı Özsoy: “Erzurum..
  17. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni..
  18. İrfan Başaran, hazırlık maçında hasret..
  19. MŞÜ basın birimine Ahmet Çiçek getirildi
  20. Minibüs ile otomobil çarpıştı
Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
Şehitler hemen defnediliyor
Şehitler hemen defnediliyor