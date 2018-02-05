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MHP'den Türk Tabipler Birliği’ne tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türk Tabipleri Birliğinin sosyal medyadan paylaştığı "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" ifadelerine tepki gösterdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:27
MHP'den Türk Tabipler Birliği’ne tepki

MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taşdoğan, Afrin’de gerçekleşen harekat için "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipleri Birliği’ne tepki göstererek, Türk Tabipler Birliği’nin kuruluş amacından saparak terör örgütlerinin taşeronu haline geldiğini ifade etti.

'GÖNLÜMÜZ VE DUALARIMIZ ONLARLA'

İl Başkanı Taşdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), ÖSO birlikleri ile Afrin’e düzenlediği operasyonun sadece ABD ve örgüt taşeronları tarafından eleştirildiğine dikkat çekerek, operasyonun amacının ’dost ve kardeş’ olarak nitelediği bölge halkını zulümden kurtarmak olduğunu vurguladı. Taşdoğan,"Afrin bölgesi, Türkiye’nin ve bölgenin güvenliği açısından oldukça önemli bir konuma sahip. Ülkemizin tek amacı ise Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Tabiki bu amacı anlamaktan aciz olan bazı kesimler bu konuda her defasında ülkemizi karalamaktadır. Son olarak bu aciz saldırıyı ise sosyal medya hesabı üzerinden "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipleri Birliği yapmıştır. Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi Türk bayrağımızın Burseya Dağı’nda dalgalanmasından gocunuyorlar. Biz ise o bayrağın dalgalandığı her yerde gurur duyuyoruz. Türk Tabipler Birliği ise her zamanki gibi kuruluş amacından çok her şeye karışmakta ve terörün bir kolu gibi gocunmaktadır. Kimse özgürlük adı altında terörün eteğinin altına saklanmasın. Bunu yapmak isteyen ve yapanlara da gereken yasal işlemler başlatılmalı ve vatan haini olarak yargılanmalıdır. Bu harekat aynı zamanda kirli emelleri olanları da açığa çıkarmıştır. Türk milleti bu acizleri affetmeyecek ve gerektiğinde cevabını verecektir. Allah Zeytin Dalı Harekatında görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimizin de ruhları şad olsun. Gönlümüz ve dualarımız onlarla birliktedir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:27
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