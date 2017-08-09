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MHP’den tekstil işçilerine destek

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, kendisini ziyaret eden Öztüm Tekstil İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek ve yönetim kurulu üyelerine destek sözü verdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:07
MHP’den tekstil işçilerine destek

Öztüm Tekstil İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan’ı makamında ziyaret etti. Taşdoğan, Başkan Akyürek ve yöneticilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İşçilerin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak, geliştirmek için çalışan sendikaların çok önem arz ediyor.İşçilerin sorunlarının çözüm noktası olan Sendikaların en büyük sivil toplum kuruluşudur” Sendikanın çalışmaları hakkında bilgi alan Taşdoğan, Akyürek ile güncel gündem konuları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Taşdoğan, tekstil işçilerinin yanında olduklarını belirterek, sorunlarının çözümü için gereken desteği vereceklerini kaydetti. Sendika Başkanı Akyürek ise, MHP İl Başkanı Taşdoğan’a teşekkür ederek, "Dava arkadaşlarımla yola çıktığımız ilk günden bugüne emin adımlarla ilerliyoruz. İşçi ve işçi ailelerinin yıllardır çözümlenmemiş sorunlarını hedef alan ve bu sorunların iyileştirilmesi amacıyla çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar çalışmalar kapsamında Gaziantep’teyiz" diye konuştu.

(LO-SD-Y)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:07
  1. Gaziantep
  2. MHP
  3. Mustafa Ak
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