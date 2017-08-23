Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...

Eski MHP'li Meral Akşener ve Koray Aydın'ın 'yeni parti' hareketliliğinin ardından MHP lideri Bahçeli'nin yarın sabah basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:05
MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın sabah parti merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek.

MHP liderinin konuşmasında Meral Akşener’in başkanlığındaki yeni parti oluşumu ve MHP’den ayrılıp Akşener’e katılan Koray Aydın ile ilgili yorum yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Tweet atmıyordu

Devlet Bahçeli henüz kurulması planlanan yeni parti ile ilgili detaylı yorumda bulunmadı. Hatta Bahçeli, 17 Ağustos’tan beri Twitter’dan bile paylaşım yapmıyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:05
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • tuğrultuğrul56 dk önce
    Sayın bahçeli bunlar partinizin içerisindeki kripto sulhçulardı, bunlarla yol yürülmez, kendi kendilerini tasfiye ediyorlar çok güzel. Bu asil millet göreceksiniz bunlara kesinlikle prim vermeyecektir, siyasi akıbetleri berbatlıkla son bulacaktır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakanlık uyardı! Bayram temizliği yapacaklar dikkat
  1. Bakanlık uyardı! Bayram temizliği..
  2. PTT'den flaş 'bayram' açıklaması! Açık..
  3. İdamına 4 saat kala...
  4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş talep!
  5. FETÖ'cü Emre Uslu emretti, Meral..
  6. Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan..
  7. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı..
  8. 7 gün önce ortadan kaybolan kız..
  9. İstanbullular dikkat! Saat 19:00'da..
  10. Bahçeli yarın konuşacak
  11. TIP'ta milli dönem! O ilaçlar Artık..
  12. Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan..
  13. Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi..
  14. Çamlıca gişelerinde serbest geçiş..
  15. Amanoslar'da çatışma çıktı
  16. Malkara FETÖ davası devam ediyor
  17. Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi..
  18. FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde..
  19. MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...
  20. Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse..
Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam