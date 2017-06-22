Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan yeni parti iddiası

YENİAKİT.COM.TR - Sözcü'de köşe karalayan Rahmi Turan, MHP'den kovulan Meral Akşener’in Sinan Oğan, Koray Aydın Ümit Özdağ ile birlikte yeni parti kuracaklarını söyledi. Bugün yazısında mahkemenin, muhalifler tarafından yapılan kurultayı iptal etmesini değerlendiren Turan, “Ufukta yeni partinin silueti görünüyor, Yakında her şey netleşip şekillenecek. ‘YENİ MHP’ geliyor. Ben ‘YENİ MHP’ geliyor diyorum çünkü partinin adı henüz belli değil” dedi.