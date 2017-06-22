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Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan yeni parti iddiası

Sözcü'de köşe karalayan Rahmi Turan, MHP'den kovulan isimlerin yeni bir parti kuracağını iddia etti.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:38
Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan yeni parti iddiası

YENİAKİT.COM.TRSözcü'de köşe karalayan Rahmi Turan, MHP'den kovulan Meral Akşener’in Sinan Oğan, Koray Aydın Ümit Özdağ ile birlikte yeni parti kuracaklarını söyledi. Bugün yazısında mahkemenin, muhalifler tarafından yapılan kurultayı iptal etmesini değerlendiren Turan, “Ufukta yeni partinin silueti görünüyor, Yakında her şey netleşip şekillenecek. ‘YENİ MHP’ geliyor. Ben ‘YENİ MHP’ geliyor diyorum çünkü partinin adı henüz belli değil” dedi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:38
  1. Meral Akşener
  2. meral akşener hdp
  3. Rahmi Turan
  4. Sinan Oğan
  5. MHP
  • tuğrultuğrul3 sa önce
    Devlet Adamı adam gibin adam Devlet Bahçeli var olduğu sürece siz avuçlarınızı yalarsınız yortta sulu konserveleri. Siz ecnebi maşalığına soyunmuşsunuz, muvaffak olamayacaksınız.
  • zaferzafer5 sa önce
    kendileri karar veremezler. Eğer üst akılları istediyse ancak o zaman kurarlar.
  • abdoabdo6 sa önce
    bu vatan hainlerinin maksatı mhp yi parçalamak
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