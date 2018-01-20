MHP'de 'cumhur ittifakı' harekatı

MHP yönetimi, mart ayındaki 12. Olağan Büyük Kongre öncesi "cumhur ittifakı" ve partinin siyasi gündeme ilişkin görüşlerini anlatmak üzere teşkilat ziyaretlerine Osmaniye ve Sakarya'dan başladı.

AA'nın haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Divan üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan ekiplerin, partinin 18 Mart 2018'de gerçekleştireceği 12. Büyük Olağan Kongre öncesi teşkilat ziyaretlerine başladığını bildirdi.

Yalçın, şubat ayında da devam edecek ziyaretlerde teşkilata ve tabana, "cumhur ittifakı", "seçim barajı" ve siyasi gündeme ilişkin partinin düşünce ve görüşlerinin anlatılacağını söyledi.

Bu çerçevede çalışmaların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye ile Sakarya'dan başladığına işaret eden Yalçın, "Ziyaretlerimizi Osmaniye ve Sakarya'nın ardından şimdi de bin 500 kişilik geniş bir katılımla Ordu'da yapıyoruz." dedi.

MİLLİ MÜTABAKAT KOMİSYONU

Yalçın, AK Parti ile MHP arasında oluşturulan ve adı "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlenen komisyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Liderler anlaşmış bir hususta, komisyon kurulup yola devam edilecek. Zaten konu liderler bazında devam ediyor. Arkadaşlarımız da bunun altyapısıyla ilgili çalışmaları yapacaklar. O çalışmalar sonrasında da eğer farklı bir şey cereyan ederse onun çözüm noktası, yeri de liderlerdir. Ama şu an itibarıyla herhangi bir problem görünmüyor."

KIZILCAHAMAM KAMPI

Yalçın, MHP'nin bugün ve yarın Kızılcahamam'da gerçekleştireceği geleneksel kampta, öncelikle Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulacağını vurguladı.

Toplantılarda, herkesin görüşlerini sunacağını ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de değerlendirmeleri olacağını ifade eden Yalçın, özel konularda da sunumlar yapılacağını belirtti.

Yalçın, kampın gündemine ilişkin şunları kaydetti:

"Siyasetin gündeminde ne varsa toplantılarda bunların hepsini değerlendiriyoruz. Bu defa 5 ayrı konuda sunum yapılacak. Mecliste MHP'nin faaliyetleri, ekonomik gelişmelerle alakalı geniş bir sunum ve yine iktisadi meseleleri farklı yönden ele alan başka bir sunum olacak. Dış politika ve ona ilaveten de özel olarak Suriye, Irak meselesi ve terör. Terör, Irak ve Suriye meselesini iç içe değerlendiren bir ayrı sunum yapılacak."

Yalçın, kampın, 21 Ocak Pazar günü Bahçeli'nin değerlendirmelerinin ardından tamamlanacağını kaydetti.