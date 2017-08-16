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MHP'den Hakkari hamlesi

MHP, Hakkari'de parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:30
MHP'den Hakkari hamlesi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından bu gelişmeyi şu şekilde açıkladı; "Bugün Hakkari’deyiz. Partimizin il binasının açılışını yapıp, vatandaşlarımızla Hakkari’nin sorunlarını konuşacağız."

2007'DE SALDIRI NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

2007 yılında yapılan saldırı nedeniyle, MHP Hakkari İl Teşkilatı kapatılmıştı. Hakkari’ye mart ayında atanan il başkanı Fatih Özbek, Şemdinli ilçesine de nisan ayında MHP ilçe teşkilatını açmıştı.

Fatih Özbek göreve geldikten bir süre sonra Hakkari’nin beraberinde Şırnak ile beraber il statüsünden çıkarılmasına karşı Ankara’da bir takım temaslar kurmuş ve konuyu Devlet Bahçeli'ye iletmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:30
  1. MHP
  2. Hakkari
  3. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
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