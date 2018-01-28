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MHP'den flaş Afrin açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "Afrin Türk milletinin oksijen kaynağıdır. Afrin biterse, Afrin yok olursa oksijenimiz biter, yaşama hakkımızı kaybederiz." dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 15:07
MHP'den flaş Afrin açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Afrin Türk milletinin oksijen kaynağıdır. Afrin biterse, Afrin yok olursa oksijenimiz biter, yaşama hakkımızı kaybederiz. Orada askerimiz şehit olurken, askerimizi suçlayan aydın geçinenlere bakmayınız, holdinglere bakmayınız, medyanın sahtekarlarına bakmayınız. Siz, biz el ele dolaştığımızda, birbirimizi ikna ettiğimizde burada yüreğini koyan hanımlarımızla bağımsız, onurlu, bütün dünyaya meydan okuyan Türkiye'yi inşa edebiliriz." dedi.

"NATO ülkesinin sınırlarını NATO korur"

Adan,"Afrin'de şehit verirken muhalefet partilerinin ve bir kısım aydının milletimizi inciten tutumunu protesto ediyoruz. Afrin'i, sınırlarımızı ihmal ederseniz, İstanbul'u da Ankara'yı da koruyamazsınız. Bugün Türk milleti Afrin'de verilen mücadelenin yanında yer almalıdır. CHP'nin zaman zaman yaptığı, özellikle yabancıların da yaptığı propagandaya denk ifadeleri milletimizi incitmektedir. Türkiye'deki bütün aydınların, siyasi partilerin bugün Türk milletinin içinde bulunduğu sıkıntının kavranması ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin yanında olması gerekir. ABD, bu coğrafyaya ihanet etmiştir. PKK'nın aynısı olan terör örgütüne silah vermeye devam etmektedir. Bu silahları niye veriyorlar? Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesinin sınırlarını NATO korur. Fakat kendileri NATO'dan bağımsız sınırları koruyacağız diye birilerini silahlandırdıklarını ifade ettiler, sonra bundan vazgeçtiler. En son Amerikan sözcüsü PKK'ya nasıl yardım ettiğini ifade etti. Türk milletine sesleniyorum, PKK'ya silah verildiği bir dönemde milli birlik içinde, beraberlik içinde devletin yanında yer almayacağız da ne zaman yer alacağız?" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 15:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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