MHP'den flaş açıklama: Hesap verecekler!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları teşkilatı tarafından Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Burada teşkilat mensuplarına hitap eden Adan, Türkiye'nin, sınır güvenliği için terör unsurlarına karşı yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı'nın" ABD'yi rahatsız ettiğini söyleyerek, "20 yıldır oradalar. Afrin'de Türk askerini şehit ediyorlar. Oradan roketatarlar atılıyor. Bizim insanımızın ölümüne sebebiyet veriliyor. Kilis bombalanıyor. Şimdi bize diyorlar ki 'Bir an evvel Afrin'den çıkın. Peki, siz 20 yıldır Irak'ta ne arıyorsunuz? 12 bin kilometre öte taraftan gelip yanı başımızda, 911 kilometre sınırımızın olduğu Suriye'de, Irak'ta 20 yıldır buralarda insanlara zulmederken, işkence ederken, parçalanmasına öncülük yaparken, binlerce şehit vermemize neden olan alçak bir terör örgütü olan PKK'ya Suriye'de 4 binin üzerinde tır silah neden veriliyor?" ifadelerini kullandı.

"MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 15 Temmuz'da korunak ev önerisi"

15 Temmuz darbe girişimi esnasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı kişilerin korunaklı bir eve gitme teklifinde bulunduğunu anlatan Adan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u yapan vatan hainlerine karşı, MHP'nin lideri Bahçeli, 'Biz darbelere karşıyız. Milletimizin birliğinden yanayız. Devletimizin yanındayız' dediğinde kendisine gelen bazı arkadaşlar, 'Ortalık çok karışık sizi uygun bir eve götürelim' dediklerinde, Bahçeli, '3 hilalli bayrağın altından daha güvenilecek bir yer yoktur. Biz görevimizin başındayız' iradesini ortaya koymuştur. Birileri kaçarken, göçerken Türk milletinden güç alan, sadece Allah'ın önünde eğilen, sadece milletimizin önünde eğilen MHP liderinin ortaya koyduğu irade bütün Türkiye'de sinerji 'yaratmıştır'."

"Türkiye, bugün son 300 yılın en güçlü devleti, en büyük milli birlik ve beraberliği içindedir"

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelede devletiyle birlikte tarihi bütünlük içinde olduğuna vurgu yapan Adan, "Dünyanın her tarafında bu memleketin, bu milletin birliğine beraberliğine, kardeşliğine silah sıkan alçak terör örgütü mensupları hesap verecektir. Hiç endişe etmeyiniz. Türkiye, bugün son 300 yılın en güçlü devleti, en büyük milli birlik ve beraberliği içindedir." ifadelerini kullandı.