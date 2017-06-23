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MHP'li Semih Yalçın'dan Fetullah Gülen açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel BaşKılıçdaroğlu’nun "Fetullah Gülen’in teşekkür listesi' iddiasına cevap verdi.

23 Haziran 2017 Cuma 15:29
MHP'li Semih Yalçın'dan Fetullah Gülen açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Fetullah Gülen’in 2013’te rahatsızlandığı zaman sağlık dileklerinde bulunanlara yolladığı teşekkür listesinde’ yer alanlara ilişkin açıklamasına cevap vererek, "Listede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismi kesinlikle yoktur" dedi.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, ’Teşekkür listesinde genel başkan olarak sadece benim adım yok. Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelere verilen ilanlar var. Kime teşekkür ettiği var orada, görülür orada’ diyerek MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin de teşekkürle taltif edilenler arasında yer aldığını ispata çalışmıştır. ’Atma Kemal Bey, din kardeşiyiz’ dedirten bu iddia sadece basit bir yalan değil; çirkin bir iftiradır. Listede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismi kesinlikle yoktur. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ elebaşından siyasi hayatı boyunca uzak durmuş, kendisiyle temas kurmak isteyen aracılarına da daima kapıyı göstermiştir. Buna karşılık CHP, FETÖ ile hep al takke ver külah ilişkisi içinde olmuştur. Söz konusu teşekkür listesinde iki CHP Genel Başkan Yardımcısının isminin birden bulunması, bu iş birliğinin açık bir kanıtıdır. Genel başkan yardımcıları Kılıçdaroğlu’ndan habersiz FETÖ elebaşına şifa dileğinde bulunmayacağına göre, aksini söylemek mümkün değildir. Yoksa CHP Genel Başkanı eski kurmaylarını hızara mı vermektedir? Yürüyerek yolları ve ayakkabıları aşındıran CHP, Maltepe Cezaevi’ne adım adım yaklaşırken milletten de fersah fersah uzaklaşmaktadır."

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 15:29
  1. MHP
  2. Semih Yalçın
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
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