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MHP'den 81 ilde 'cumhur ittifakı' hamlesi

MHP, büyük kongre öncesinde 81 il teşkilatına ve tabana ‘cumhur ittifakı’nı anlatacak.

26 Aralık 2017 Salı 15:44
MHP'den 81 ilde 'cumhur ittifakı' hamlesi

MHP yönetimi, 18 Mart 2018'de yapılacak 12. olağan kongre öncesi teşkilat ve tabana "cumhur ittifakı" ve "seçim barajı" başta olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin partinin düşünce ve görüşlerini anlatmaya hazırlanıyor.

MHP tarafından, 18 Mart'taki kongrenin ardından 2019'da yapılacak "yerel seçimler" ile "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği" seçimlerine hazırlık için düğmeye basılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve 18 Mart 2018'de 12. olağan kongreyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kongre hazırlıkları kapsamında 2018 Ocak ayı itibarıyla 81 ilde tüm teşkilatları ziyaret etmeye başlayacaklarını aktaran Yalçın, "Teşkilat ve tabana, başta 'cumhur ittifakı' ve 'seçim barajı' olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin, partinin düşünce ve görüşlerini anlatacağız." dedi.

Teşkilatları ziyaret programını divan üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan üç veya beş kişilik ekiplerle yapacaklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"2019'a giden süreçte MHP'nin ne yapmak istediğini, ne yaptığını, hangi sebeplere dayandırdığını önce partililerimize ve tabanımıza izah edeceğiz. Karşılıklı bir bilgi alışverişi olacak. MHP'nin nasıl bir tavır ve tarz içerisinde olduğunu izah edeceğiz. Şu anda planlamalar yapılıyor. Bu minval üzere MHP, ocak ve şubat aylarında bütün Türkiye'deki teşkilatlarını tarayacaktır."

"TERÖR VE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE HESAPLAŞMASI GEREKİYOR"

Yalçın, terörle mücadeleye verdikleri desteğe değinerek, "Bunu istişare etmeye hiç gerek yok. Bu konuda çok açık ve net bir davranış içerisindeyiz. 15 Temmuz sonrasında MHP, politikalarında birtakım değişiklikler yaptıysa bunun temel nedeni Türkiye'nin bekasıdır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını vurgulayan Yalçın, "Bu ülkenin normalleşmesi lazım. 15 Temmuz travmasından sonra henüz halledilmesi gereken birçok problemi var bu ülkenin. Malum terör örgütü ve örgütleriyle hesaplaşması gerekiyor."

Yalçın, uyum yasaları veya seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin de bu normalleşmenin bir vasıtası olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:44
  1. MHP
  2. cumhur ittifakı
  3. Edip Semih Yalçın
  • Sami Kiper Sami Kiper 1 sa önce
    MHP Türkiye'nin SİGORTASI olmuştur.
  • azizaziz1 sa önce
    Bu itifak ırkçilerin itifakidir bahçeli çalıştı çalıştı sonunda erdoğanı yanına çekti bozkurtlanın himayesi bu itifak üzeti olsun. Müsülmanlarda Cumhur demek kuranını cevesında bşrleşen müsülman toluluğudur. Bahçeli nerede islam nerede.
  • MuratMurat2 sa önce
    InsaALLAH hem mhp hem akp tabanini tatmin eden ulke icin guzel bir ittifak kurulur.
  • kemalkemal2 sa önce
    Biz Mhpye elimizden gelen desteği yapacağız ancak. Sayın Devlet Beye ricam C.Başkanlığında AKP ile ittifak yapılmasıdır. Millet vekillğinde bizim evden 4 oydan 1 tanesi Mhpnin.
  • MustafaMustafa2 sa önce
    YAŞASIN CUMHUR İTTİFAKI..
  • SamiSami2 sa önce
    Siz secmeni coktan kaybettiniz gelin ak partiye katilin yoksa baraj altinda kalacaksiniz size de üç beş koltuk veririz
  • Din Devlet AyrılmazDin Devlet Ayrılmaz3 sa önce
    Birlikten Rahmet doğar. Hilafete bir adım daha ileri.
  • Bekir gökçeBekir gökçe3 sa önce
    Devlet bahçeliyle yola devam MHP 2019 da muhakkak meclisteolmalı

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