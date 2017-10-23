MHP'den 88 kişi istifa etti

MHP Keşen eski ilçe başkanı Doğuş Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerle birlikte 88 kişi, Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen basın toplantısıyla MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamayı MHP Genel Merkezi tarafından 2014 yılında görevden alınan eski başkan Doğuş Şimşek yaptı. Şimşek, siyasi ve politik kimliklerini MHP ile özdeşleştirmiş, aidiyetini ve mensubiyetini hukuki tanımlamalara bağlı kalmaksızın bu partili olarak belirediklerini anlatırken, "Büyük bir gurur ile ilçe başkanlığı, ocak başkanlığı, ilçe yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuş, parti üyeliğini büyük bir şeref ile taşımış Türk Milliyetçileri olarak, partimizin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğine ağır bir tahribat yarattığı kaygısı içerisinde bulunmaktayız dedi.

Doğuş Şimşek, MHP'nin millet ve tabanı ile olan temel rabıtasından kopartıldığını belirterek, şöyle konuştu:"MHP ülkenin yönetimine talip olan bir parti olmaktan ziyade bir adamı korumaya matuf politik bir topluluk haline gelmiştir. Maalesef ki Cumhuriyeti kuran Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasi alandaki temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin yardımcısı haline gelmiştir. Aldığımız bugünkü tavır bu tespitin dışa vurumu olmuştur."