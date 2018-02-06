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MHP'deki istifanın gerekçesi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteği üzerinde Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın istifa gerekçesi belli oldu.

06 Şubat 2018 Salı 11:18
MHP'deki istifanın gerekçesi belli oldu

MHP Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada "Partimizin saygınlığını halel getirici davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile yine Kars Belediyesi'nin 6 meclis üyesinin partimizden istifası talep edilmiş ve işleme konulmuştur"dedi.

‘HDP'LİLERLE İŞBİRLİĞİ' İDDİASI

Edinilen bilgiye göre; "Kars Belediye Başkanı Karaçanta'nın bölgede bir benzinlik istasyonunun ruhsatı için HDP'lilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle istifasının istendiği" ileri sürüldü. Benzinlik istasyonunun ruhsatı için HDP'lilerle anlaşan Karaçanta'nın bu hareketi, "Parti politikalarına aykırı davrandığı" nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Bahçeli bekletmeden parti teşkilatından Karaçanta'nın istifasını vermesini istedi.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan Karaçanta ise MHP'den istifa ettiğini, bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Yarın (bugün) Ankara'ya gideceğini, istifa talebinin nedenini bilmediğini, görüşmelerinin devam ettiğini belirten Karaçanta şu şekilde konuştu:

: "Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Kars halkı bilmeli ki belediye başkanları Murtaza Karaçanta dimdik ayaktadır. Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:18
  1. Sadir Durmaz
  2. HDP
  3. Murtaza Karaçanta

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