MHP'de toplu istifa... Tam 55 kişi!

Meral Akşener'i desteklediği için MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından ihraç kaydıyla disiplin kuruluna sevk edilen Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve beraberindeki 55 kişi, toplu şekilde partiden istifa etti.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ile birlikte Uluköy Eski Belediye Başkanı Orhan Kürkçü, 10 MHP’li Belediye Meclis Üyesi, 13 MHP Yeni Yönetim Kurulu üyesi, 1 İl Genel Meclis Üyesi, 32 görevden alınan MHP eski yönetim kurulu üyeleri resmen partiden istifa etti.

Dinar Belediyesi toplantı salonunda istifa öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Saffet Acar, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin çıtasını her zaman yükselttik. İlçede 900 gibi bir oy potansiyeli bulunan MHP’nin oy oranını 10 binlere çıkarttık. Şu an bir belediye başkanlığı seçimi yapılsa yeniden 10 binlere varan oy oranımızla yeniden kazanırız. Dinar Belediye Başkanlığımızda bütün vatandaşlarımıza hiçbir parti ayrımı yapmadan eşit bir şekilde hizmet verdik. Belediyeye giren herkes memnun bir şekilde belediyemizden ayrıldı."