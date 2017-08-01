410 üye MHP'den istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı. Gölcük'te bulunan Koray Aydın Parkı'nda bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP'den istifa etti.

Toplu istifanın gerekçesi olarak MHP genel merkezinin politikaları gösterildi. İstifa edenler arasında MHP eski MKYK üyesi Adnan Özdere, eski ilçe başkanları, eski belediye meclis üyeleri de yer aldı. MHP Gölcük İlçe Başkanlığının bin 100 üyesi bulunuyordu.

HABERTÜRK