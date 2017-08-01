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410 üye MHP'den istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi partiden istifa etti.

01 Ağustos 2017 Salı 12:58
410 üye MHP'den istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı. Gölcük'te bulunan Koray Aydın Parkı'nda bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP'den istifa etti.

Toplu istifanın gerekçesi olarak MHP genel merkezinin politikaları gösterildi. İstifa edenler arasında MHP eski MKYK üyesi Adnan Özdere, eski ilçe başkanları, eski belediye meclis üyeleri de yer aldı. MHP Gölcük İlçe Başkanlığının bin 100 üyesi bulunuyordu.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:58
  1. MHP
  2. MHP istifa
  3. Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı
  • YunusYunus32 dk önce
    FETÖ cüler dökülüyor.
  • Ahmet tunçAhmet tunç37 dk önce
    Vah vah!Çok üzüldük. Ne bulacaklarını sanıyorlarsa fetöcü maralın gitsinler bakalım peşine.
  • MustafaMustafa38 dk önce
    Demekki bunlar MHP li deyilmiş
  • Hasan Hüseyin Hasan Hüseyin 54 dk önce
    Temizlenme MHP ye eğilmiş. Hayırlısı
  • Muhammet ceylan almanyaMuhammet ceylan almanya1 sa önce
    Demekki mhp li degiller hdp veya chp lilermis bu ortamda merkez ne yapsin biraksinda suriye gibimi olalim bu nasil ülkücülük kardesim chp fikirlerinemi sahip cikiyorsunuz tamda hükümeti destekleme yaninda olma zamani degilmi yoksa allahsiz kitapsiz lar ülkeyi vallahi bölecekler disari düsmanlari iceride yalakalari görmüyormusunuz ne belalarla ugrasiyoruz muhalifet ayri vatan sevgisi ayri unutmayalim. Bu vatanida alcaklara birakmayalim.
  • sarpsarp1 sa önce
    mhp nin bir kısmı chp kafalı bunlar yarın hadepede döner oy atarlar.kime neden kızdınız desek akıllı bir cevabı yok.
  • cccihadddcccihaddd1 sa önce
    Bunlar Koray Aydıncı ise fetocudur zaten fetocularda MHP nin bu siyasetinden çok rahatsız
  • salih örssalih örs1 sa önce
    PANSİLVANYA ya Papazın yanına gidecek yolculardandır bunlar.Sayın Bahçeli biletlerini ellerine vermiştir.
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