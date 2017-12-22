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MHP'de 150 kişi partiden istifa etti

MHP Kaşİlçe eski Başkanı İsmail Şah Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 150 kişi, partiden istifa etti.

22 Aralık 2017 Cuma 11:55
MHP'de 150 kişi partiden istifa etti

MHP Kaşİlçe eski Başkanı İsmail Şah Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 150 kişi, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Grup adına açıklama yapan İsmail Şah Yılmaz, yıllardır MHP'ye gönül vermiş, vatana sahip çıkılmasını isteyen Türk milliyetçileri olduklarını söyledi. 1 Kasım seçimleri sonucu başlayan olağanüstü kongre taleplerine karşılık verilmediğini, bu süreçte yaşananlar nedeniyle MHP'den istifa etmeye karar verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Bu süreçte MHP İlçe Başkanı olarak ben ve ilçe yönetimi görevden alındık. Olağanüstü kongre isteğine ben imza atmıştım. Sorumluluk bana aitti. Ama ilçe başkanını görevden almak yerine, seçimle gelmiş tüm yönetimi görevden aldılar. Bu süreçte kesin ihraç talebiyle birçok partili ve Kaş Belediye Meclisi'nin 6 üyesi disipline sevk edildi. Bugüne kadar ihraç edildiğimizi zannediyorduk. Ancak ihraç edilmediğimizi gördük. Hala MHP üyesi olarak görülüyoruz. MHP'de artık politika yapma olanağımız kalmadığını gördük. Bu nedenle MHP'den istifa ediyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:55
  1. MHP
  2. MHP istifa
  3. İsmail Şah Yılmaz
  • salihsalih1 gün önce
    diyetinizi ödemeye gidin
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 gün önce
    Mhpye birsey olmaz ayni oyu alir bu istifa edenler curuk meyveler
  • Şadi DayıŞadi Dayı1 gün önce
    çürükler temizleniyor.bir ara bir çürük de gitmiş başka bir partiye geçmiş idi.şimdi nerde acaba o çürük.neydi ismiçuğrul sürkeş mi idi?
  • OsmanOsman1 gün önce
    Varmı MHP diye bir parti ? AKP seçmeni en Fazla % 50.5 . Gerisi muhalif ...
  • hsnhsn1 gün önce
    utanmaz menfaat düşkünü sahte ülkücü bozuntuları size mı kalmış din millet devlet mhp savunduğu kutlu davada siz asalaklardan çok şükür kurtuluyorutanmazlar yerel seçimlerde chp adaylarına oy verirken hiç itrazınız yoktu şimdi ne olduda sayın bahçeli ve mhp kötü oldu meral anlamız ne vaadde bulundu ki ......
  • yasli kurtyasli kurt1 gün önce
    Gercek milliyetci vatan sever ulkucuyseniz MHP Desteklemeye devam edersiniz
  • erol avşarerol avşar1 gün önce
    MHP MHP dir üç hilalin altında nöbet tutmuş olanlar nekadar küssede ondan vaz geçemezler çoğu geri döcektir bundan eminim !
  • HakikatHakikat1 gün önce
    Kuru kalabaliktan iyidir.demekki bunlarin fiyati belliymis partisini davasini satmislar.bunlar vatanida satarlar.illede devlet bahceli..
  • Talat kılıçTalat kılıç1 gün önce
    Ne die hbr yaparsın bunu ya
  • selçukselçuk1 gün önce
    BÜYÜK İHTİMAL BÜYÜK LİDERRR!FETÖCÜLERİN ÜMİDİ MERAL ABLAYA GİDERLER
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