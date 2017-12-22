MHP'de 150 kişi partiden istifa etti
MHP Kaşİlçe eski Başkanı İsmail Şah Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 150 kişi, partiden istifa etti.22 Aralık 2017 Cuma 11:55
MHP Kaşİlçe eski Başkanı İsmail Şah Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 150 kişi, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Grup adına açıklama yapan İsmail Şah Yılmaz, yıllardır MHP'ye gönül vermiş, vatana sahip çıkılmasını isteyen Türk milliyetçileri olduklarını söyledi. 1 Kasım seçimleri sonucu başlayan olağanüstü kongre taleplerine karşılık verilmediğini, bu süreçte yaşananlar nedeniyle MHP'den istifa etmeye karar verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Bu süreçte MHP İlçe Başkanı olarak ben ve ilçe yönetimi görevden alındık. Olağanüstü kongre isteğine ben imza atmıştım. Sorumluluk bana aitti. Ama ilçe başkanını görevden almak yerine, seçimle gelmiş tüm yönetimi görevden aldılar. Bu süreçte kesin ihraç talebiyle birçok partili ve Kaş Belediye Meclisi'nin 6 üyesi disipline sevk edildi. Bugüne kadar ihraç edildiğimizi zannediyorduk. Ancak ihraç edilmediğimizi gördük. Hala MHP üyesi olarak görülüyoruz. MHP'de artık politika yapma olanağımız kalmadığını gördük. Bu nedenle MHP'den istifa ediyoruz" dedi.
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salih1 gün önce diyetinizi ödemeye gidin Ismail hakki efendi1 gün önce Mhpye birsey olmaz ayni oyu alir bu istifa edenler curuk meyveler Şadi Dayı1 gün önce çürükler temizleniyor.bir ara bir çürük de gitmiş başka bir partiye geçmiş idi.şimdi nerde acaba o çürük.neydi ismiçuğrul sürkeş mi idi? Osman1 gün önce Varmı MHP diye bir parti ? AKP seçmeni en Fazla % 50.5 . Gerisi muhalif ... hsn1 gün önce utanmaz menfaat düşkünü sahte ülkücü bozuntuları size mı kalmış din millet devlet mhp savunduğu kutlu davada siz asalaklardan çok şükür kurtuluyorutanmazlar yerel seçimlerde chp adaylarına oy verirken hiç itrazınız yoktu şimdi ne olduda sayın bahçeli ve mhp kötü oldu meral anlamız ne vaadde bulundu ki ...... yasli kurt1 gün önce Gercek milliyetci vatan sever ulkucuyseniz MHP Desteklemeye devam edersiniz erol avşar1 gün önce MHP MHP dir üç hilalin altında nöbet tutmuş olanlar nekadar küssede ondan vaz geçemezler çoğu geri döcektir bundan eminim ! Hakikat1 gün önce Kuru kalabaliktan iyidir.demekki bunlarin fiyati belliymis partisini davasini satmislar.bunlar vatanida satarlar.illede devlet bahceli.. Talat kılıç1 gün önce Ne die hbr yaparsın bunu ya selçuk1 gün önce BÜYÜK İHTİMAL BÜYÜK LİDERRR!FETÖCÜLERİN ÜMİDİ MERAL ABLAYA GİDERLER