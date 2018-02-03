MHP'de kurultay heyecanı: Slogan belirlendi

HP yönetimi, 12. Olağan Kurultay öncesinde 9-11 Şubat'ta il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Antalya'da toplantı yapacak.İl ve ilçe kongrelerini tamamlayan MHP, seçilmiş bin 98 üst kurul delegesi ve 110 doğal delegenin katılımıyla Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta 12. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

SLOGAN BELİRLENDİ

Kurultay hazırlıklarına hız veren parti yönetimi, 9, 10 ve 11 Şubat'ta il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Antalya'da toplantı yapacak.

Binin üzerinde katılımın olacağı belirtilen bu toplantıda, başta kurultayla ilgili beklentiler ele alınacak ve Türkiye'nin yoğun siyasi gündemi masaya yatırılacak.

Sloganı, "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlenen kurultay, 2019'da yapılacak yerel, milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimleri için aynı zamanda stratejik hazırlık, siyasi hedef ve takip edilecek politikaların da ele alınacağı demokratik bir fırsat olarak değerlendirilecek.

Kurultayda, uyum yasalarıyla ilgili çalışmaların gelişimine paralel olarak gerekmesi halinde parti tüzük tadilatı da gündeme gelebilecek.

MHP tarafından, 18 Mart'taki kongrenin ardından da 2019'da yapılacak "yerel seçimler" ile "cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği" seçimlerine hazırlık için düğmeye basılacak.

"KIRGINLIKLAR GİDERİLECEK"

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti teşkilatlarına, kurultayda yapılması gerekenlere ilişkin gönderdiği genelgede, MHP'nin "Kızılelma ülküsü"nün bilincinde, sorumluluklarının farkında olduğu, çizgisinde en ufak kırıklık bulunmadığı vurgulamıştı.

Genelgede, teşkilatların kurultay hazırlıklarını tamamlamaları ve harfiyen uyulmasını istediği hususlara da yer veren Bahçeli, "MHP'nin kapısı, gönlünde vatan ve millet sevgisi bulunan herkese açıktır. Kırgınlıklar giderilecek, dargınlıklar bitirilecek, gönüller fethedilecek, eller tutulacak, tam bir buluşma, tam bir kavuşma hali yaşanacaktır" ifadesini kullanmıştı.