% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

MHP'de kritik istifa! Parti mi kuracak?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Eski MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'den istifa etti.

MHP'de kritik istifa! Parti mi kuracak?
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:41

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliği referandumunda 'Evet'i savunması nedeniyle partisiyle bağlarını koparma kararı aldığını ifade etti.

'HEDEF VE ÜLKÜLERİMİZE HİZMET ETTİĞİNE İNANMADIĞIM BİR SİYASİ KURUM…'

İstifasını Twitter hesabından duyuran Dervişoğlu, şunları söyledi: "Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi kurumla birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, çocukluğum dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım."

Yeni bir parti mi kuruluyor, sorusuna ise Dervişoğlu, “Hayır. Tamamen şahsi bir karar” yanıtını verdi.

 
EtiketlerDervişoğluMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
HABER YORUMLARI
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Kml

Bu arkadaş da diyorki,pkk ile yanyana geliriz millet ile yanyana gelmeyiz...

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Mami

Şimdi anladınız mi neden evet oylarının düşük olduğunu.böyle alcaklar olduğu için .seçimden sonra istifa ediyor ki kahraman görünmek icin

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süleyman şah

çürük yumurtalar bırakıp gidiyor...küçük olsun benim olsun zihniyetini temsil eden bu adamın cihanşümul bir hareketi hazmedemiyor olması gayet normaldir...

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eyupakdogan

fi tarihindeki Cumhuriyet mitinglerine katılma sondajı yapıldığında, bizler de naçizane buna benzer görüşler içerisinde olduk: Sonrasında, partinin kararı ne olursa olsun, önceki referandumlarda evet diyenler yine evet dedi, hayır diyenler de yine hayır. Bu detayın farkedilmesinde sayısız faydalar var, benden söylemesi.

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Ms

Ey dervişoglu titre ve kendine gel bu yasa degişikligine kimler hayir dedi diş mihrakli turk duşmanlari ,içmihrakli teror orgutleri hayir demedimi? Sen nasil bir ulkuye sahipsinki duşmanlarla birlik oluyorsun. Senin istifanla milliyetci ve ulkucu camiadan zerre kadar bir şey eksilmez.nereye gidersen git.seni kararin hic kimseyi baglamaz.gule gule

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Bozkurt

MHP içindeki parazitlerden kurtuluyor.Bahar geldi temizlik devam edecek.

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müslüman Anadolu insanı

Lan oğlum sen ülkücüysen biz de mücahid elhamdülillah .siz ülkücü de değil kemalist siniz .80 öncesinde chp ile savastiniz bunun kol kola nedir bu ? kemalist rejim ilk önce sizi savastirdi sonra da darbe yaptı .rejime hizmetten başka ne yaptınız ?

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Ülkücülük Bitti

Bahçeli' ye çok teşekkür. Ama ne yazık ki ülkücüler onu sattı. Ülkücülerin, %10'u hariç CHP' lidirler. Bu öteden beri böyledir. Ve bu dönem bu damarları iyiden iyiye kabardı. Bahçelinin bundan böyle partide çok işi var. Otoriteyi sağlaması zor. Haa, Meraller familyasına gelince, onlardan hiç bir cacık ya da sarımsak olmaz, Halacoğlu' ya bir baksana!

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gevreli

Bu seçimden alınması gereken ders mhp dende ak partidende piliklerin ayıtlanması ve iki partinin bundan sonrada kader birliği yapmasının sağlanması gerekmektedir.bundan sonra ak parti mhp biloğu diğer tarafta chp hdp cephesi

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MHP istanbul

Senin gibi 20tane leşi var dervisoglunun sen ülkücülük nedir bilmezken İzmir ondan sorulardu.

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Yakup turkdogan

Ates olsa curumi kadar yer yakar yeni parti kursunda boyunun endami gorelim

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sedat

hedef ve ülkülerin chp ve hdp ile bir olmanımı gerktiriyor düne kadar okullara türban ile girilmiyordu,kamusal alan soytarılığı vardı,asker anneleri başörtülü olarak kışlaya alınmıyordu sen ne yaptın kış uykusundamıydın o zaman konuşamıyordun ... korkusundan şimdi cesaretmi geldi hainsin hain bahçeliye ve davaya ihanet eden şerlersiniz

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Abdullah Haşimi

İslamın önünde hiç kimse duramayacaktır.

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Seferi

Bu adam Türk Milliyetçisi değil ancak PKK ve FETÖ yandaşçısıdır.

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Adil Yücel

Bunlar ülkücü değil,türkücü

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abdo

aaarrrrttttiiiiisssstttt bunlar ne milliyetçisi. birde parti kuracakmış. pazarlarda limon bile satamaz bunlar. bunlar sosyetik milliyetçi. savaş olduğunda ilk bunlar kaçar.

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ESTERGONLUCİHANGİR

Dervişoğlunakatılmıyoruz.Sn. BAHÇELİ .ÝÜREKLİVEADAM GİBİADAM OLDUGUNU 15TEMMUZDARBE GIRIŞİMİNDENBERİGÖSTERİYOR.SN. BAHCELI'YEDİL UZATANLARKRİPTOFETÖİSTLERDİR.BUTasmalıSefil ABDUŞAĞIFETÖ...sefilBilderbergciyazarkıliklı suratsızlar....sefiltruvalar...sefilpkksefil ingiliz enıstevemuhibbaları..Kemalleberaber hayırkayıgialabora oluncadenize döküldü !..

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Payitaht

Bahçeliye yanlış yapan belediyeler ve beldeler ilk seçimde sandığa gömülecekler.Ülkücüler bu ihaneti unutmayacağız.

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Sofuoğlu

"Sürüden ayrılanı kurt kapar"misali.Memleketi ve Milletini düşünen ve kıritik zamanlarda doğru hamleler yapan sayın Devlet BAHÇELİ'nin yanında ayrılanların halini gördük.PKK-PYD-DHKP-C-FETÖ-DAEŞ-HDP-CHP TÜM SOL VE ATEİST PARTİLERİN CEPHESİNE, BAHÇELİ muhalifleri yardım ettilerde ne anladılar?Milliyetçilik,Ülkücülük bu mu?

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Payitaht

Ülkücüler olarak bu ihanetinizi asla unutmayacağız Meral ablanın yanına koş.Tarih sizi affetmeyecek

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HACI

Zaten Sayın Bahçeliyi yalnız bırakıp şer güçlerle ittifak ettiniz.Şimdi istediğinize katılın.Zaten bu camiadan değildiniz.

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Misafir

Evet demek hangi ilkelere tersoldu 70 lerde ocaklara saldırmalarini önlemek icin şehit verdiğimiz kahramanların kemiklerini sizlattiniz onlarla hayırda karindas oldunuz

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sarp

ateş olsa kendini yakar

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kaleli

zaten her şey ayan beyan ortada Osmaniye adana mersin Antalya izmir sayın bahçeli ye yanlış yapıldığı kesinlikle ortada.

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allahkolu

Turkiye ne kadar vesayrtcilrden cuntacilerden disardan ithal basbakanlardan arindikca saflar daha netlesyur kimin ne oldogunu millet daha cuk farketmekde

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HakanT.

İzmirli ise sakattır izmirden çıkan MHP li ler yarı CHP li dir. Bundan genel başkan olmaz olsada bizlerden, ülkücülerden oy alamaz.

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ASI

Git sende hayircilara katil Milliyetci H Partisi üyesiydin ama Milliyetcilik senin yanindan gecmis farkinda olmamissin güle güle,Merak etme sen gitmesen bile Bahceli sana yolu gösterirdi... oy orani olan bir partiden anca bu kadar destek gelir Allah senden razi olsun Sayin Bahceli ve sen ile beraber olanlardanda Allah razi olsun,olmayanlarida Allah kahreylesin .

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Sade vatandaş

Musavat ,eski izmir Mhp il başkanı.... Geç kalmadınmı ,seçimden 2 ay önce daha mantıklı olazmı idi...

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Osman Batur

HDP yakışır. Ülküleriniz hayır'da birleştiğine göre orada siyaset yapmanda ne sakınca var ki? Ülkücüler olarak bu ihanetini unutmayacağız! Emperyalistler ile bir olup, Ülkücü katilleri ile bir olup, HDP, CHP, Maocu, Leninci her türlü sol franksiyon ile bir olup ümmetin üstüne çullanmanızı" u-nut-ma-ya-ca-ğız. " FETÖ casusluk şebekesi kurarak vatanımızı satmaya kalkıştı. Sizler de PKK ile bir olup davamızı satmaya kalkıştınız. Biz sana Ülkücülük ile geçinme desek de sen ve yoldaşların yine Ülkücü maskesi ile dolaşmaya devam edeceksiniz. Ama o maske yırtılmıştır.

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