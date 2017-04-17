MHP'de kritik istifa! Parti mi kuracak?

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliği referandumunda 'Evet'i savunması nedeniyle partisiyle bağlarını koparma kararı aldığını ifade etti.
'HEDEF VE ÜLKÜLERİMİZE HİZMET ETTİĞİNE İNANMADIĞIM BİR SİYASİ KURUM…'
İstifasını Twitter hesabından duyuran Dervişoğlu, şunları söyledi: "Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi kurumla birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, çocukluğum dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım."
Yeni bir parti mi kuruluyor, sorusuna ise Dervişoğlu, “Hayır. Tamamen şahsi bir karar” yanıtını verdi.