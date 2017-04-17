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MHP'de istifa depremi

MHP’nin önemli isimlerinden Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinden istifa etti.

MHP'de istifa depremi
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:49

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Dervişoğlu, “Ülkeme ve hedeflerime hizmet etmeyen siyasi bir kurumla anılmayı anlamlı bulmadığım için istifa ettim” dedi. 

ALLAH TÜRKİYE'NİN YARDIMCISI OLSUN

Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz sorumuza ise Dervişoğlu, “Herhangi bir planım yok. Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun” demekle yetindi.

Referandumdan çıkan ‘evet’ kararını nasıl değerlendiriyorsunuz, sorumuza ise “İnşallah herşey iyi olur. Milletimiz bir karar vermiştir. Bu kararın nasıl verildiğine dair rivayetler muhteliftir. YSK, referanduma düşürebileceği kadar gölge düşürmüş; Cumhurbaşkanımız da atı alan Üsküdar’ı geçti, diye yorumlamıştır. Bu karar kendi içinde zaten yeteri kadar gölgelidir. Allah memleketimizin yardımcısı olsun” karşılığını verdi. 

ÇOCUKLUĞUM DAHİL BİR ÖMÜR GEÇİRDİĞİM PARTİ

Dervişoğlu istifa dilekçesinde ise şöyle dedi: 

“Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi kurum ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, çocukluğum dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ediyorum.”

 
EtiketlerMHPÜLKÜ OCAKLARIMÜSAVAT DERVİŞOĞLU
HABER YORUMLARI
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Halil

Siz bari istifa depremi deyip şu hainlerin ekmeğine yağ sürmeyin ya...

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onur

sen zaten ülkücü olamasin dümbük

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DAVUT

yazık olmuş haha. sen başkanını sat tabi işterse dönüpte kaybedince kuyruğunu kıstır kaç hain

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Kana Kan

Müsavat Dervişoğlu, sana sunu söyliyeyim, biz bazi insanlar yalan konusa biliriz, ama Tarihe bak gecen 70 seneye bak (Hiristiyan birligi esiri olarak), birde su 15 sene kurtulus savasimiza bak, sana soruyorum sen okumus adam olarak kimin agziyla konusuyorsun. Yoksa simdiye kadar Feto yanlisi yanlisliklardan korkarak, basiniza geleceklerden mi korkuyorsunuz. Kolay gelsin, Artik canla basla Tek Türkiye icin AKP icin calisacam.

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