MHP'de istifa çatlağı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine hayır diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa ettiği ileri sürüldü.
Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre:
"Devlet Bahçeli'nin Meclis'te ve referandumda evet oyu vereceğini açıklaması MHP'de deprem etkisi yarattı. Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, genel başkan yardımcılığından istifa ederek, başkanlık sistemine hayır oyu vereceği iddia edildi. Kaya'nın bu kararı sonrasında MHP'de başkanlığa hayır diyen vekil sayısı 7'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.