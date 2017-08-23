MHP'de deprem... İhraç edilecekler

Efeler ilçe başkanlığı tarafından hazırlanan ve il başkanlığına gönderilen ihraç dosyasında eski milletvekili Recep Taner ile eski il ve ilçe yönetiminde bulunan Güngör Türk, İsmail Türkal, Ali Osman Kır, Zekeriya Danyal, Hasan Okur, Mehmet Aldemir, Mehmet Kırşehirli, Nevzat Yaşar, Mustafa Seven, Fadime Kahya ve Yusuf Kütükde'nin bulunduğu belirtildi.

MHP eski Aydın milletvekili Recep Taner ise Facebook sayfasında, "MHP'den ihraç ediyorlarmış, hayırlısı olsun.

Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler" diye paylaşımda bulundu.

300'E YAKIN İSTİFA

Eskişehir'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Oğuz Sever ve beraberindeki 300'e yakın kişi partisinden istifa etti. MHP Eski İl Başkanı partisinden istifa ettiğini ve Meral Akşener'in yeni partisine geçeceğini söyledi. Sever yaptığı açıklamada, "Sayın Meral Akşener ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için bayrağı en yükseğe ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Meral Akşener’in yol arkadaşı olarak gerilmiş bir ok gibi hedefe varmaya hazırız" dedi.

Odunpazarı Balkan Evi'nde yapılan basın açıklamasında MHP eski İl Başkanı Oğuz Sever ve beraberindekiler partilerinden istifa ettiklerini belirtti. MHP eski İl Başkanı partisinden istifa ettiğini ve Meral Akşener'in partisine geçeceğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Oğuz Sever, şu ifadeleri kullandı:

"MHP’deki siyaset geçmişimiz Alparslan Türkeş’in genel başkan olduğu yıllardan başlamaktadır. Biz Sayın Meral Akşener’in başlattığı bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyoruz. Bilinsin ki bu mücadele milletin talebiyle ortaya çıkmıştır. MHP’de kalmayı tercih eden ülküdaşlarımızın tercihlerine saygı duyuyoruz. Sayın Meral Akşener ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için bayrağı en yükseğe ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Meral Akşener’in yol arkadaşı olarak gerilmiş bir ok gibi hedefe varmaya hazırız. Yolumuz hak ve hakikat yoludur. Yeni partimizin ülkemize, milletimize, Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum"