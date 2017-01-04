MHP'de çatlak Bahçeli'nin sağ kolu istifa mı etti?

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine hayır diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Önceki akşam yapılan Başkanlık divanı toplantısına katılmayan Kaya'nın sadece genel başkan yardımcılığını bıraktığı iddia edildi.

BAHÇELİ: BİR TEK 'EVET' OYUM VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dünkü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının MHP içindeki anayasa eleştirileriyle ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Normaldir. Milletvekilleri düşüncelerini sizin gibi değerli basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de sizin aracılığınızla öğreniyoruz. O bakımdan saygı duyuyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde anayasa değişikliklerinin gündeme geleceğini söylüyor. Tabii siyasi partiler grup kararı alma durumunda değildir. Yasa buna müsaade etmemektedir. Benim, Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen, Genel Kurul’a geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek ‘Evet’ oyum vardır. Onu da vereceğim. ‘Evet’ oyunu referandumda da tekrarlayacağım."