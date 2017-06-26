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MHP’de bayramlaşma töreni

MHP Gaziantep İl Başkanlığında partililerle bayramlaşma töreni yapıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:46
MHP’de bayramlaşma töreni

MHP Gaziantep İl BaşkanlığındaRamazan Bayramı dolayısıyla Gaziantep il binasında düzenlenen bayramlaşma törenine çok sayıda partili katıldı.

Ramazan bayramının birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu olduğunu belirten MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan,“ Bayram dayanışmadır, Bayram bir arada olmaktır. Bu duygular içerisinde Yüce Türk milletinin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın zulüm altında inleyen Türk ve islam dünyasına barış, huzur ve istikrar getirmesini Cenabı Allahtan niyaz ederim“ şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:46
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