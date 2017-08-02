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MHP'de Akşener istifası! Tam 625 kişi...

Genel Merkez'in tutumunu onaylamadıklarını açıklayan MHP Kocaeli Gölcük ve Bursa Yenişehir İlçe Başkanlıkları'nda toplu istifalar yaşandı. İstifa edenler ihraç edilen Meral Akşener'in partisine geçecek.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:23
MHP'de Akşener istifası! Tam 625 kişi...

MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti. MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız" dedi.

GÖLCÜK’TE 410 KİŞİ MHP’DEN İSTİFA ETTİ

MHP Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi partilerinden istifa etti. Gölcük’te bulunan Koray Aydın Parkı’nda bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP’den istifa etti.

AKŞENER’İN PARTİSİNE KATILACAKLAR

Habertürk’te yer alan habere göre, MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız. Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. MHP’nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de, “MHP’nin kurumsal yapısıyla ters düşenlerin zaten bizde işi yok. Bizim de onlarla işimiz yok. Onlardan da hiçbir beklentimiz yok. Allah yollarını açık etsin. İsteyen istediği yere gidebilir” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:23
  1. MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı
  2. Meral Akşener
  • SamilSamil31 dk önce
    Tatlisu ulkuculeri , bir solcu herhangi bir mhpliyi dost edinmez , kendini kullandiran bu karaktersizlerdende ulkucu olmaz . Kullanilip atilan pecete olmaya razi olanlarlada bizim isimiz olmaz ...
  • KocasolakKocasolak33 dk önce
    Mhp iltihabını atıyor, çok sağlıklı bir anamuhalefet partisi olacak ilk seçimde. Milli duruşu halkın gözünden kaçmıyacakdır. Bu gidenler sadece budanmış ağaç gibi gövdeyi güçlendirecektir.
  • GüzelGüzel34 dk önce
    Fırsat bu fırsat, MHP' deki dinsizler tam ayrışmalı
  • Galip BarutGalip Barut34 dk önce
    İşte kripto hainler dökülüyor.liste hazirlansın...
  • Sabri GüçSabri Güç35 dk önce
    Yortta soolh cihanda sooolhhh çetesi ve ekibi sıkı çalışıyor belli..istifa edenlere de ne diyeyim..umduklarını bulamayınca geri dönmeye de yüzünüz tutmaz (varsa tabi).. E tabi geri dönemeyince de chpkk ya gidersiniz artık..nasılsa bir kaç seçimdir kanki olmuştunuz..
  • hay bin gunduzhay bin gunduz44 dk önce
    para nereden geliyorsa ecebağ? MHPve Ak Parti bu vatanın milli değerlerine sahip çıkan iki kardeş partidir gerisi yalan
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