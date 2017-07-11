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MHP'de 50 kişi istifa ettiğini duyurdu

MHP'de Aralarında Meclis üyesinin de olduğu 50 kişi istifa ettiklerini açıkladı.

11 Temmuz 2017 Salı 16:08
MHP'de 50 kişi istifa ettiğini duyurdu

MHP Burhaniye İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden grup tarafından yapılan yazılı açıklamada ''Bugün itibari ile MHP'den istifamızı veriyoruz.'' ifadeleri kullanıldı. 

Partiden istifa edenler arasında MHP Burhaniye eski İlçe Başkanları Erdoğan Kahya ve Ali Kumseli, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Ali Galip Baş ve 2015'teki genel seçimde MHP'den Balıkesir Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Bülent Başaran'ın da olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:08
  1. mhp
  2. burhaniye
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