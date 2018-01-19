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MHP üyesi bir grup, Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe verdi

İzmir’de yaşayan 870 ülkücü Afrin’e yapılacak operasyon öncesinde “gönüllü askerlik” başvurusu yaparken, dilekçe verenlerin içinde bir de kadın olması dikkat çekti.

19 Ocak 2018 Cuma 20:08
MHP üyesi bir grup, Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe verdi

Afrin operasyonu öncesinde İzmir’in Torbalı ilçesindeki ülkücüler “gönüllü askerlik” başvurusu yaptı. Yaklaşık 870 başvurunun yapıldığını açıklayan MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, “Torbalı’dan bir alay çıkartabilecek güçteyiz” dedi.

870 BAŞVURU

Torbalı Askerlik Şube Başkanlığına giderek “gönüllü askerlik” için başvuruda bulunduklarını açıklayan Başkan Muhammet Oral, “Askere gönüllü alınmamız için başvuruda bulunduk. Bu bir milli duruştur. Bizler bu aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır kınalı kuzularız. Torbalı’da sadece bir alay çıkartmaya hazırız. TSK’nın bize ihtiyacı olması halinde ilk olarak MHP İlçe Başkanı olarak ben ve dava arkadaşlarım hazırız” dedi. Gönüllü askerlik için başvuranlar arasında bir de kadının olması ise dikkat çekti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 20:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • umut caglakumut caglak43 dk önce
    maşaAllah kardeslerıme.eger ordu alırsa bu bızlere de emsal olur bızde basvurumuzu yaparız inşaAllah.Cunku tam hatırlamıyorum ama yıllar once yıne cok kısı basvurustu almamıslardı kımseyı
  • DalmanDalman1 sa önce
    Canımız kanımız vatana feda olsun.
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