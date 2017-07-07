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MHP Mersin İl Başkanlığına Zeynel Uğur Gölgeli atandı

Mersin MHP İl Yönetiminin Genel Merkez tarafından iki gün önce görevden alınmasının ardından, bugün yeni atama yapıldı. MHP İl Başkanlığına Atsız Afşin Yılmaz’ın yerine Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Uğur Gölgeli getirildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:38
MHP Mersin İl Başkanlığına Zeynel Uğur Gölgeli atandı

MHP Genel Merkezi, 2017 Ocak ayının son günlerinde Mersin İl Yönetiminde değişikliğe giderek, Atsız Afşin Yılmaz’ı il başkanlığı görevine atamıştı. Atanmasının üzerinden henüz 6 ay geçen Atsız, iki gün önce Genel Merkez tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte görevinden alındı.

MHP Genel Merkezi, bugün il başkanlığına yeni atamayı gerçekleştirdi. Mersin’de daha önce Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yapan, Mart 2017’de Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Zeynel Uğur Gölgeli, MHP’nin yeni Mersin İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:38
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