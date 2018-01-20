MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı için Kızılcahamam'a geldi. Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti.

Ülkücü Şehitler Anıtı önünde dua eden Bahçeli, anıtın önüne ve şehitlerin isimlerinin bulunduğu mermerlerin önüne karanfil bıraktı. Bahçeli, daha sonra otağ çadırına girip soba başında ısınarak çay içti. Bahçeli'ye otağ çadırında Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Türk motifli bir tablo ve tespih hediye etti.

Bahçeli, ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına katılmak üzere otele geçti.