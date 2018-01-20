Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

MHP Genel Başkanı, fiilen başlayan sınır ötesi operasyon için "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:18
MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumladı.

Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kez Erdoğan salonu alkışladı
    1. Bu kez Erdoğan salonu alkışladı
    2. Suriye sınırında 'Fetih Marşı'
    3. Avrupa'da camiye alçak saldırı
    4. Belediyeden kar yapışına karşı..
    5. "Bu operasyonun amacı bu alçakların..
    6. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 54 gözaltı
    7. Erdoğan'ın açıklamasının ardından..
    8. Okul servislerinde yeni dönem: Bundan..
    9. ABD korkunç bir hata yaptı!
    10. Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
    11. MHP lideri Bahçeli'den Afrin..
    12. Gemlik çıkışı: Yıkmıyoruz, kafa..
    13. PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!
    14. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Afrin..
    15. Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü
    16. Afyonkarahisar polisi, kargoda 115..
    17. Kudüs'te gözaltına alınan 6 Türk..
    18. Isparta'da eski komisere FETÖ'den..
    19. Antalya'da 'gaybubet evi' operasyonu:..
    20. İlker Başbuğ'dan Afrin açıklaması
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!