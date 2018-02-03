Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MHP kurultay çalışmalarını hızlandırdı

MHP yönetimi, 12. Olağan Kurultay öncesinde 9-11 Şubat'ta il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Antalya'da toplantı yapacak.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:15
MHP kurultay çalışmalarını hızlandırdı

İl ve ilçe kongrelerini tamamlayan MHP, seçilmiş bin 98 üst kurul delegesi ve 110 doğal delegenin katılımıyla Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta 12. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

Kurultay hazırlıklarına hız veren parti yönetimi, 9, 10 ve 11 Şubat'ta il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Antalya'da toplantı yapacak.

Binin üzerinde katılımın olacağı belirtilen bu toplantıda, başta kurultayla ilgili beklentiler ele alınacak ve Türkiye'nin yoğun siyasi gündemi masaya yatırılacak.

Sloganı, "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlenen kurultay, 2019'da yapılacak yerel, milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimleri için aynı zamanda stratejik hazırlık, siyasi hedef ve takip edilecek politikaların da ele alınacağı demokratik bir fırsat olarak değerlendirilecek.

Kurultayda, uyum yasalarıyla ilgili çalışmaların gelişimine paralel olarak gerekmesi halinde parti tüzük tadilatı da gündeme gelebilecek.

MHP tarafından, 18 Mart'taki kongrenin ardından da 2019'da yapılacak "yerel seçimler" ile "cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği" seçimlerine hazırlık için düğmeye basılacak.

"KIRGINLIKLAR GİDERİLECEK"

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti teşkilatlarına, kurultayda yapılması gerekenlere ilişkin gönderdiği genelgede, MHP'nin "Kızılelma ülküsü"nün bilincinde, sorumluluklarının farkında olduğu, çizgisinde en ufak kırıklık bulunmadığı vurgulamıştı.

Genelgede, teşkilatların kurultay hazırlıklarını tamamlamaları ve harfiyen uyulmasını istediği hususlara da yer veren Bahçeli, "MHP'nin kapısı, gönlünde vatan ve millet sevgisi bulunan herkese açıktır. Kırgınlıklar giderilecek, dargınlıklar bitirilecek, gönüller fethedilecek, eller tutulacak, tam bir buluşma, tam bir kavuşma hali yaşanacaktır." ifadesini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:15
  1. KURULTAY
  2. MHP
  3. SEÇİM ÇALIŞMALARI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı veya Güney Kore’si olamadı?
    1. Türkiye niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı..
    2. Keleş'ten E-5'e nazır proje
    3. Ecevit, kurultaya neden katılmadı?
    4. Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena..
    5. Satışın düşmanı faiz
    6. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    7. İyi Parti'den sürpriz karar! Daha..
    8. İnce'ye ince gönderme!..
    9. ÖSO açıkladı: Hadis-i Şerif gereğince..
    10. Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara..
    11. Stoklara açık artırma formülü
    12. Kayıp 879 tır
    13. Kılıçdaroğlu'na çok kötü haber!
    14. Makas atarken çarpıp kaçan maganda..
    15. THY, Almanya’da 2017’de 4 milyon..
    16. İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak
    17. BJK TV spikeri gole sevinirken bardak..
    18. CHP yapıyor, sıra MHP geldi
    19. CHP'de genel başkan adayları belli oldu
    20. Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü..
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi